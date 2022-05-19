نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إكسترا من أكبر الشركات التي تعمل في بيع الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتي تقدمها شركة إكسترا بأعلى جودة وبأفضل الأسعار الموجودة داخل المملكة العربية السعودية كما تتيح ميزة التقسيط على جميع منتجاتها بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني. عروض شركة إكسترا على التكيفات متوفر الزامل مكيف جداري 18000 وحدة بارد. متاح إل جي مكيف 18000 وحدة بارد. متواجد جنرال إلكتريك مكيف جداري 18000 وحدة بارد. يوجد جري بولار برو مكيف جداري 18000 وحدة إنفيرتر واي فاي بارد. عروض شركة إكسترا على اللاب توب متوفر مايكروسوفت سيرفس لاب توب 13 كور أي 5 شاشة بحجم 13.5 بوصة يعمل باللمس لونه أسود. متاح إتش بي فاميلي 15 كور أي 5 متوفر بسعة تخزينية 1 تيرا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 15.6 بوصة بلون رمادي. خصم على لينوفو إيديا باد 3 كور أي 3 بحجم q4 بوصة بسعة تخزينية 1 تيرا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام باللون الأزرق. متواجد أسوس تي بي 412 إف إيه كور أي 3 بحجم 14 بوصة بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام وبلون رمادي. متوفر هواوي ميت بوك إكس برو كور أي 7 بسعة تخزين 1 تيرا بايت وبذاكرة داخلية 16 جيجا بايت رام بحجم شاشة 13.0 بوصة بلون رمادي. يوجد لينوفو إيديا باد فليكس 5 لاب توب كور أي 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام إس إس دي شاشة بحجم 14 بوصة شاشة لمس بلون رمادي. متاح أيسر أسبير 3 إيه أنتل كور أي 5 بحجم 15.6 بوصة بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بلون أسود. عروض شركة إكسترا على ماكينات الحلاقة متاح وال جهاز تشذيب الشعر للرجال بلون أسود. تخفيض على براون ماكينة حلاقة شعر ولحية بلون أسود في أخضر. متواجد براون ماكينة حلاقة 9 في 1 متوفر بلون أسود في أزرق. تخفيض على وول ماكينة الحلاقة الإحترافية متوفرة باللون الأسود. عروض شركة إكسترا على الغسالات متوفر إل جي غسالة تعبئة أمامية بسعة 9 كيلو بلون فضي. متاح كاندي غسالة تعبئة علوية بسعة 10 كيلو بلون فضي. متواجد كلاس برو غسالة تعبئة علوية بسعة 9 كيلو بلون أبيض.

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