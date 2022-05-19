شوف تقسيط أيفون ١٣ من مكتبة جرير السعودية بدون هامش ربح تسوق الآن

بسبب ارتفاع أسعار الآيفون يبحث الجميع عن أماكن تقسيط آيفون، وهناك كثير من الشركات تقوم بإضافة مبالغ مالية كبيرة جدا على سعر الجوال بسبب الفوائد، ولكن شركة جرير تعتبر من أفضل الشركات التي تتيح للمشتري أفضل طرق تقسيط مع أفضل الأسعار التي تجدها في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقسيط المبلغ حسب إمكانية المشتري، وسوف نعرض في هذا المقال تفاصيل أكثر عن تقسيط آيفون 13 من جرير.

مكتبة جرير لتقسيط أيفون 13

سوف نعرض لكم في هذا الفقرة جميع المميزات التي توفرها شركة جرير في تقسيط جميع الأجهزة :

يمكنك أن تقوم بالشراء من جرير بدون أن تقوم بدفع مبلغ أولي حتي تستطيع تقسيط الجهاز.

كما أن شركة جرير توفر ميزة الموافقة الفورية على استلام الجهاز بالتقسيط عكس كثير من الشركات.

كما أنها تستطيع أن تقوم بتمويل المشتري حتي يصل إلى المبلغ ثلاثين ألف ريال سعودي.

كما أنها توفر إلى المشتري خدمة التقسيط على ستة وثلاثين شهرا.

يمكنك أيضاً أن تقوم بالتقسيط دون أن تحتاج إلى أي كفيل.

كما أنهم يتبعون نظام الشرعية الإسلامية في الأنظمة التي تتبعها الشركة.

الشروط والأحكام لدى شركة جرير

سوف نعرض لكم جميع الشروط والأحكام التي تعرضها شركة جرير لتقسيط الأجهزة :