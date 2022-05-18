نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 7 أيام على السلع الغذائية تصل إلى 75% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعد من الأسواق التي لها دورًا كبيرًا ومهم أيضًا في خدمة الكثير من الزبائن والأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية إلى أن تم وصول العدد الخاص بهم حوالي مائة مليون وستون زبون بمجال التجزئة، كما أن الهايبر لديه سجل تجاري يرجع لعام 1978.
عروض بنده السعودية
خصومات بنده العروض والخصومات الكبيرة والرائعة، حيث أنه يكون من الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هايبر بنده يكون لديه أقوى المجموعات الكبيرة مع الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في السعودية، وهذا يكون لبناء وإنشاء شركة تعد من أكبر الشركات القوية والناجحة بالسعودية، وهذا فإن السوق لديه الكثير من المجموعات التي استطاعت تمهيد الطريق لإنشاء تصورات إيجابية متعددة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 750 جرام من ستربس الدجاج نوعه رويال يكون بسعر 25 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- اثنان كيس من الخضار نوعه امريكانا مقدار 450 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- زينجر روبيان بالبقسماط نوعه امريكانا مقدار 25 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- 840 جرام من برجر الدجاج بالبقسماط نوعه سيارا يكون بسعر 20 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- 20 قطعة من البرجر البقري نوعه سيارا مقدار كيلو جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
- ستربس الدجاج الحار نوعه سيارا مقدار 750 جرام + الدجاج المجمد مقدار 900 جرام يكون بسعر 35 بدلًا من 60.45 ريال سعودي.
- 250 جرام من كريمة قابلة للدهن نوعها بوك تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- زبدة الفول السوداني الناعمة القابلة للدهن من النوع حدائق أورينت مقدار 510 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- زنجبيل في عسل صافي الشفاء مقدار 250 جرام يكون بسعر 37.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من العسل الطبيعي نوعه جرين فارمز يكون بسعر 24.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
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