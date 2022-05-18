شوف عروض لولو هايبر تقدم أقوى مهرجان العروض على الهواتف الذكية والأكسسوارات بخصومات مذهلة LULU

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عروض لولو هايبر تقدم أكبر وأقوى مهرجان للعروض على مختلف الأجهزة تحت شعار مايو التوفير بخصومات ليس لها مثيل. سارع بالذهاب لمتاجر لولو هايبر واحصل على أفضل المنتجات وكذلك السلع الغذائية في كبرى خصوماتها بأسعار مذهلة. حيث تقمد متاجر لولو مجلة تضم المئات والآلاف من مختلف المنتجات والأجهزة في مهرجان عروض ادخار الديجيتال، حيث أن هذا العرض لن تجده في أي مكان في المملكة العربية السعودية سوى هنا لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات مدهشة خصم 30 ريال على هواوي واي 5 بي من الجيل الرابع، يعمل بنظام أندرويد 10، ومزود بشاشة حجمها 5.45 بوصة. كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل. بالإضافة إلى مساحة الجهاز، حيث أن مساحة الذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت، والداخلية مساحتها 32 جيجا بايت. بسعر 369 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تقدم أقوى مهرجان العروض على الهواتف الذكية والأكسسوارات بخصومات مذهلة LULU - ثقفني

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