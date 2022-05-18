نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر مايو كارفور ماركت السعودية تصل إلى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر مايو كارفور ماركت السعودية تصل إلى نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية، يتوفر اي تي سي فرن كهربائي سعة 60 لتر 2000 وات مع طقم شواء باللون الأسود بسعر 399 ريال بدلاً من 459 ريال خصم 13%، يتوفر اي تي سي فرن كهربائي زجاج مزدوج سعة 45 لتر باللون الأسود بسعر 299 ريال بدلاً من 375 ريال خصم 20%، يتوفر عرض خاص على كليكون مبرد هواء سعة 8 لتر بسعر 389 ريال ضمن عروض شهر مايو كارفور ماركت السعودية.

عروض شهر مايو كارفور ماركت السعودية

يتوفر توشيبا ثلاجة سعة 14.5 قدم بسعر 3099 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن خصومات كارفور ماركت نصف الثمن اي تي سي خلاط رياضي 300 وات بسعر 69 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن عروض كارفور ماركت السعودية حتى نهاية شهر مايو جيباس مفرمة لحم كهربائية 2000 وات باللون الأبيض بسعر 169 ريال بدلاً من 200 ريال خصم 15%.

خصومات كارفور ماركت نصف الثمن

يتوفر آلة صنع السندويشات التي توضع فوق سطح الطاولة بسعر 59 ريال بدلاً من 94 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو نصف الثمن ايه تي سي قطاعة طعام صغيرة سعة 350 مل 120 وات باللون الأبيض بسعر 49 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية كارفور ماركت السيف-إليك مفرمة بصل كهربائية باللون الأبيض بسعر 62 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 36%.

عروض الأجهزة الكهربائية كارفور ماركت

يتوفر اي تي سي مكواة بخار سعة 2.5 لتر باللون الأزرق بسعر 179 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو كارفور ماركت السعودية نوتري بوليت فرن مقلاة الهواء سعة 12 لتر 1800 وات مع شاشة لوحة تحكم رقمية تعمل بلمسة واحدة 8 برامج محددة مسبقاً باللون الأسود بسعر 449 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية كارفور السعودية بيسيل مكنسة كهربائية رطب وجاف 3 في 1 بسعر 1099 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 21%.

يتوفر اي تي سي محضر طعام + غلاية 400 وات بسعر 229 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية فيليبس مكواة بخار يدوي بسعر 199 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 9%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو المذهلة كارفور ماركت طباخة أرز ستيل جيباس بسعر 135 ريال بدلاً من 167 ريال خصم 19%، يتوفر اي تي سي قدر ضغط عربي للطبخ سعة 10 لتر بسعر 399 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 27%.

عروض الشاشات كارفور السعودية

يتوفر دورا قلاية هوائية سعة 5.5 لتر 1700 وات باللون الأسود بسعر 329 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الشاشات كارفور ماركت نيكاي شاشة تلفاز ال اي دي 75 بوصة سمارت دقة عالية 4K بسعر 3299 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 34%، يتوفر توشيبا شاشة ذكية 43 بوصة بسعر 1499 ريال بدلاً من 1799 ريال خصم 16% ضمن عروض شهر مايو كارفور ماركت السعودية.