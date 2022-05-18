شوف عروض اكسترا المذهلة خصومات تبدأ من 50% extra offers

بنسبة خصم تبدأ من خمسين بالمائة يمكنك شراء ما تحتاجه من المنتجات والسلع المختلفة من عروض اكسترا المميزة، يعرض موقع اكسترا للتسويق الإلكتروني مئات الأصناف من التجهيزات المنزلية والأثاث والإلكترونيات بأسعار تنافسية على عدة علامات تجارية عالمية، من بين الماركات المتاحة هواوي، توشيبا، كلاس برو وإل جي وغيرها، اليوم التسوق أصبح أكثر سهولة مع تقسيط اكسترا من خلال شركة تسهيل، فتستطيع التسوق ودفع أقساط شهرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

عروض اكسترا

احصل على نسبة خصم 62.48% على كرسي إسترخاء هوميز المتاح مقابل 499 ريال بدلاً من 1330 ريال، وفر 831 ريال واستمتع بالراحة والاسترخاء بعد يوم عمل شاق، يمكنك تقسيط ثمن الكرسي على 36 شهراً بدفع قسط 24 ريال سعودي شهرياً عبر شركة تسهيل للتمويل.

وفر مع تخفيضات اكسترا واشتري مجموعة جلوس خارجية مكونة من 4 قطع هومز مقابل 359 ريال بدلاً من 998 ريال، بنسبة خصم 64.02% علماً بأن السعر يشمل الضريبة.

ترامبولين 8 أقدام مع شبكة سلامة هوميز يتحمل وزن حتى 80 كيلو جرام، متاح بنسبة خصم 53% احصل عليه الآن مقابل 399 ريال بدلاً من 849 ريال.

اكسترا اكسسوارات الجوال

تعرض شركة اكسترا العديد من اكسسوارات الجوال باختلاف أنواع الهواتف.

احصل على شاحن متنقل هواوي، 12000 مللي أمبير متنوع مقابل 123 ريال بدلاً من 409 ريال بنسبة خصم تصل إلى 69.92%.

هواوي حافظة لميت باد 10.4 بسعر 33 ريال بدلاً من 109 ريال، نسبة الخصم 69.72%.

جير 4 غطاء أيفون 12 ميني شفاف بنسبة خصم 96.4% احصل عليه مقابل 5 ريال بدلاً من 139 ريال.

براتيك حامل جداري كامل الحركة لغاية 32-65 انش بنسبة خصم 50.25 ريال، اشتريه بسعر 99 ريال بدلاً من 199 ريال.

واقي شاشة أيفون 12 ميني شفاف إنفنسيبل شيلد احصل عليه مقابل 5 ريال بدلاً من 109 ريال بخصم يصل إلى 95.41%.

بنسبة خصم 95.15% احصل على أبل أيفون 12 ميني، محفظة جلد بسعر 29 ريال بدلاً من 599 ريال.

شاشات اكسترا

استفد من العروض المقدمة من موقع اكسترا على شاشات التلفزيون من العلامات التجارية المختلفة.

احصل على نسبة خصم 50.01% على تلفزيون توشيبا 55 بوصة ذكي فائق الوضوح مقابل 1999 ريال بدلاً من 3999 ريال.

خصم بنسبة 59.23% على تلفزيون إل جي 65 بوصة ذكي فائق الوضوح مقابل 5299 ريال بدلاً من 12999 ريال.

تلفزيون إل جي 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3999 ريال بدلاً من 7999 ريال بنسبة خصم 50% بالإضافة إلى هدية بقيمة 799 ريال سعودي مجاناً مع الجهاز.

ثلاجات اكسترا

احصل على خصم بقيمة 3100 ريال عند شراء ثلاجة سامسونج 17.6 قدم، 500 لتر، تبريد ثنائي بنسبة خصم 50%، تعرض مقابل 3099 ريال بدلاً من 6199 ريال، يمكنك شراؤها بالتقسيط بدفع قسط شهري 149 ريال لمدة 36 شهراً، كما تحصل أيضاً في حالة الشراء على هدية بقيمة 250 ريال سعودي.