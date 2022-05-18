نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية في مهرجان التوفير على جميع احتياجاتك في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أضخم العروض والتخفيضات استكمالاً لمهرجان عروض ال 10 و 15 و 20 ريال على آلاف السلع والمنتجات المتنوعة، وقد سبق وقدمنا لكم من خلال موقع ثقفني في مقال آخر أهم عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى المقال الذي يختص بعروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ومن خلال هذا المقال نتطرق إلى العروض المتنوعة الأخرى من المنتجات الغذائية والمعلبات، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية والمنزلية من المنظفات وغيرها، مع العلم أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية فقط بالمملكة العربية السعودية خلال مهرجان عروض الموسم والذي سوف يستمر حتى الحادي والعشرين من مايو أو حتى نفاذ الكمية. عروض لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية المتنوعة: أرز مزة هندي بسمتي أبو كاس وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال.

بيتوتي زيت زيتون ممتاز بكر و زيت متبقي الزيتون مكرر سعة الزجاجة 500 مل بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

عرض أربع حبات السعودية حليب طويل الأجل كامل الدسم أو قليل الدسم سعة واحد لتر بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

عرض خمس حبات التاج قشطة الأصلية بسعر 20 ريال سعودي للعرض بدلاً من 29.75 ريال. كيلوجز رقائق فطور مقرمشة بنكهة الشوكولاتة أو العسل والقمح بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال.

عرض ثلاث حبات كاتش مي لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس بسعر 10 ريال سعودي للعرض بدلاً من 12.75 ريال.

لوتس كريمة بسكويت قابلة للدهن ناعم أو خشن وزن البرطمان 500 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 27.25 ريال.

نور مايونيز 32 أونصة بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال. عروض منتجات العناية الشخصية والمنزلية: جرجنز لوشن الجسم متنوع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 23.65 ريال.

جلو آند لفلي كريم ترطيب بلس أو التوازن العشبي أو مضاد لبقع بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

موف كريم فرك لتخفيف الآلام راديان كريم مساج /فيكس فابوراب بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 20.35 ريال. عرض ترويجي 2 حبه على دابر فاتيكا كريم الشعر متنوع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15.35 ريال.

جيليت بلو 2/ فينوس 2 ماكينة حلاقة استعمال مرة واحدة متنوعة بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 33.90 ريال.

عرض حبتين ديتول صابون المضاد للبكتيريا بالإضافة إلى ليفة اليدين فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 27.45 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية في مهرجان التوفير على جميع احتياجاتك - ثقفني

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