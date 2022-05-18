نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية بنصف السعر على أجهزة المطبخ بمناسبة الصيف في المقال التالي
شركة بنده تعد من ضمن الشركات الحريصة على تقديم أقوى الخصومات الكبيرة معها أروع العروض المذهلة للغاية، فمن الممكن أن يتم التقديم والعرض لهذه العروض والخصومات سواء كانت بصورة يومية أو أسبوعية، كما أن شركة بنده قد نالت واستحوذت على الكثير من التوزيعات الأساسية التي تم وصول عددها إلى أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن الشركة صار لديها حوالي ستمائة شاحنة لتوصيل عدد سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من أروع الأسواق الكبيرة والقوية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر متواجد ومتوافر فيه كل السلع والمستلزمات والمنتجات منها الغذائية والغير غذائية التي يريدها ويطلبها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن هايبر بنده يقدم العديد من الأصناف بالجودة العالية والكبيرة التي يريدها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، حتى وفر الهايبر المنتجات بالسعر الصغير المتوافق مع كل فرد.
تخفيضات بنده السعودية
- سعر القلاية بدون الزيت من النوع كينوود تكون 279 بدلًا من 579 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي من النوع مولينكس يكون 99 بدلًا من 169 ريال سعودي.
- سعر البوتجاز الخاص بالتسخين من النوع سينكور يكون 129 بدلًا من 169 ريال سعودي.
- قدر الضغط الكهربائي من النوع بالسون حجم 6 لتر يكون بسعر 239 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- الميكروويف من النوع كينوود حجم 20 لتر يكون بسعر 249 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- الغلاية ستانلس ستيل من النوع كليك أون حجم 2.5 لتر يكون سعرها 59 بدلًا من 89 ريال سعودي.
- الشواية الكهربائية 2000 واط من النوع كولين سعرها يكون 149 بدلًا من 219 ريال سعودي.
- طاهية الأرز من النوع سينكور يكون سعرها 69 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- سعر الكرسي مع الطاولة الجانبية من النوع قمرا يكون 189 بدلًا من 239 ريال سعودي.
- سعر الشامبو الخاص بالأطفال من النوع إيفنت مقدار 200 مل يكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من كريم الأطفال نوعه نيفيا مقدار 150 مل يكون بسعر 21.50 بدلًا من 43.90 ريال سعودي.
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