شوف أقوى عروض العثيم تبدا من خمسة ريال othaim mall offers

أسواق عبد الله العثيم تقوم بتقديم مهرجان الخمسات التوفيرية حيث يمكنك التسوق والحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات أسرتك وبأسعار تنافسية، حيث يعد العثيم مول من أفضل الأماكن للتسوق وذلك بسبب مع يقدمه من خدمة ومنتجات متميز كما يقدم الكثير من العروض بصفة يومية وأسبوعية، وفي هذا الأسبوع يقدم العثيم مول أقوى الخصومات على المنتجات الغذائية من اللحوم الطازجة، والمعلبات، والفاكهة الطازجة، وأكياس الخضروات، وأكياس الدجاج، كل ذلك بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على شاشات التلفاز، وأواني الطهي، وهواتف المحمول، ومنتجات العناية الشخصية، والمزيد من العروض الأخرى في بروشور العروض والتي يمكنك التعرف عليها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم.

عروض العثيم

اشتري خمس حبات من حمص اديليا حب زجاج وزن 560 جرام مقابل عشرين ريال فقط بدلا من 27.5 ريال.

خمس حبات تونة فيكتو خفيف سندوتش وزن 185 جرام مقابل عشرين ريال بدلا من 32.5 ريال.

بزاليا خضراء هورتكس 400 جرام احصل على خمس حبات مقابل 20 ريال بدلاً من 29.75 ريال ووفر 9.75 ريال سعودي.

وفر مع عروض أسواق العثيم واشتري كيس أرز جودان مزة وزن 10 كيلو جرام مقابل 25 ريال بدلاً من 36.75 ريال، واحصل على خصم بقيمة 11.75 ريال.

عسل بورام اكاسيا وزن البرطمان نصف كيلو جرام مقابل 25 ريال بدلاً من 37.25 ريال.

أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي 10 كيلو جرام بسعر 40 ريال بدلاً من 54 ريال.

تستطيع الحصول على خصم بقيمة 19.25 ريال عند طلب زيت زيتون هالي بكر عبوة 4 لترات مقابل 85 ريال بدلاً من 104.25 ريال.

أسواق العثيم

علبة كوكيز فيكتو بالزبدة 454 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 17.25 ريال سعودي.

احصل على عرض ثلاث حبات من شوربة هالي شوفان أبيض وزن الحبة 400 جرام مقابل 10 ريالات بدلاً من 19.5 ريال.

لقمة القاضي هالي 500 جرام مقابل 10 ريال للثلاث حبات بدلاً من 21.75 ريال.

اشتري عبوة من باكنج بودر رياض فود علب وزن 500 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

حبتان من سلطة تونة هالي مع الخضار 185 جرام مقابل عشرة ريال فقط بدلاً من 15.90 ريال.

بسكويت هالي بالتمر سعر الربطة 15 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

بطاطس تاستو رفيعة 2500 جم مقابل 15 ريال للحبة بدلاً من 22.5 ريال.

العثيم مول

طماطم فيكتو مقشرة احصل على أربع حبات وزن الحبة 400 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 13 ريال.

مربى فيكتو فراولة 380 جرام سعر الثلاث حبات 15 ريال بدلاً من 20.25 ريال.

علبة لبنة داري 2.7 كيلو جرام مقابل 55 ريال، سعر الكيلو 20 ريال.