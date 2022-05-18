شوف عروض جرير الشهرية تخفيضات خيالية تصل إلي 60% العرض سارى لفترة محدودة

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عروض جرير الشهرية، تقدم مكتبة جرير العروض الكبيرة والخصومات القوية والرائعة للغاية، حيث أن هذه المكتبة تعتبر من المكاتب المتخصصة في بيع كافة المنتجات والمستحضرات التي يرغب بها ويريدها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن المكتبة استطاعت توفير وتقديم هذه العروض والخصومات بالسعر الصغير المناسب مع كل مواطن في السعودية.
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عروض جرير الشهرية
مكتبة جرير تعتبر من أكبر المكاتب الشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في الأسواق المالية والمركزية، كما أن المكتبة قد وفرت كافة المتطلبات والاحتياجات لدى كل فرد متواجد داخل المملكة العربية السعودية، كذلك يتواجد في جرير كل المنتجات والسلع التي يرغب بها طلاب المدارس مع مستلزمات المكاتب، حيث يتوافر أيضًا بها كل الألعاب التي يحبها كل طفل في المملكة.
عروض جرير السعودية
- خصومات جرير اليوم شاشة التلفزيون من النوع إل جي حجم 48 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 3999 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية دفتر التمارين من وارنر بروس باتمان عدد 100 ورقة مسطرة باللون الأسود تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية سعر شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 55 بوصة الترا اتش دي باللون الفضي يكون 5299 بدلًا من 8999 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- عروض جرير اليوم قارورة المياه من انترتينمنت ون بي جاي ماسكس باللون الأزرق أو الأخضر سعرها يكون 25 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية شاشة التلفزيون حجمها 65 بوصة من النوع تي سي ال الترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الأسود يكن بسعر 5499 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية الحقيبة بالعجلات من النوع فيراري بولو باللون الأسود تكون بسعر 249 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
- تخفيضات جرير اليوم سعر شاشة التلفزيون من النوع شاومي مي تي في بي 1 الترا اتش دي باللون الأسود تكون 1799 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية علبة أقلام الرصاص مع المحاية من وارنر بروس باتمان عدد 12 قطعة تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- خصومات جرير الأسبوعية مغلف الورق من دي سي كوميكس بجيب واحد تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية سعر المسطرة من انترتينمنت ون بي جاي ماسكس البلاستيكية 30 سم تكون 6 ريال سعودي.
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