أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار

أصبحت مسابقة الحلم تتصدر أكثر المسابقات التى تحصد ملايين المشاهدة بشكل شهري، حيث تقدم من كل أسبوع على قناة أم بي سي مصر والتى يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، ويعلن في كل حلقة جديدة عن أسماء الفائزين في المسابقة، فهي من المسابقات الشهيرة على مستوى الوطن العربي، حيث يتم مشاركة المتسابقين من خلال التواصل مع الأرقام الخاصة بكل دولة مع البرنامج، ولابد من قيامهم بالإجابة على عدة أسئلة يقوم مسئولين البرنامج بإرسالها لهم، ليتمكنوا من الدخول في سحب الجائزة الكبرى التي يقدر ثمنها 500 ألف دولار أمريكي، لذلك يبحث الملايين عن طريقة الاشتراك في المسابقة، لذا سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

الجائزة المالية الكبرى التي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا إلى المتسابقين بعد الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، هي الدافع التى جعلت الملايين يرغبون في المشاركة في المسابقة للفوز بهذه الجائزة، حيث يتنافس الكثير في الإجابة على الأسئلة ليتم دخولهم في سحب الجائزة، وتتم عملية الاشتراك في المسابقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى تتمثل في إرسال المتقدم برسالة نصية مكتوب فيها كلمة حلم على الأرقام الخاصة بالدولة المقيم فيها.

بمجرد إرسال الرسالة إلى البرنامج يتم إرسال لك عدة أسئلة لابد من قيامك بالإجابة عليها.

عليك الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح حتى تدخل في فريق سحب الجائزة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

حدد برنامج الحلم عدة أرقام لقيام كل مشترك في المسابقة، بالاتصال بالأرقام التابعة للدولة المقيم بها، حتى يمكنك الاشتراك بنجاح، وتتمثل أرقام كل دولة في الآتي.