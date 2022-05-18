نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها احدث أسماء أولاد فخمة ومميزة في المقال التالي

قال تعالي ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) حيث يعد الأطفال حسبما وصفهم الله تعالي زينة الحياة الدنيا. فهم بسمة الغد واجمل هدية قد يرزقها الله تعالي للأبوين بعد انتظار طويل. وكثير من الإباء يحتارون حين يصلون الي المرحلة التي سيسمون بها ابناءهم الذكور. ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال اجمل أسماء الأولاد الخفيفة والمميزة. أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها ركان: من الثبات والهدوء والوقار ويلفظ راكان أيضا.

مهاب: ذو الهيبة والوقار.

بسيل: الشخص المقدام.

ضرغام: اسم من أسماء الأسد.

اصيل: ذو الاصالة.

اجود: وهو الأفضل والاشد كرما بين الناس.

همام: الشجاع او السخي او عظيم الهمة.

كنان: صيغة مبالغة لاسم الفاعل ومعناه الستار.

سنان: نصل الرمح.

اسر: القوي الشديد الذي يستطيع بقوته ان ياسر الخصم ويغلبه.

تمام: المتقن لعمله حتي النهاية.

اويس: الذئب الصغير.

تيم الله: اسم عربي مذكر بمعني عبد الله.

فياض: كثير العطاء.

إيهاب: اعداد الشيء ووهبه لشخص ما.

رسال: يقال لمن تجتمع فيه صفتا التؤدة والتمهل.

عباد: كثير العبادة.

كيان: الوجود والقيمة.

وسيم: الجميل الانيق.

ورد: اسم من أسماء الأسد او الزهر طيب الرائحة.

خطاب: الساعي لعقد الخطبة والكثير الخطاب.

جسار: شديد الجرأة والاقدام.

موفق: الشخص الذي يوفقه الله.

بشر: بشوش الوجه.

خالد: طويل العمر.

امير: من يتولى امر القوم.

سام: السيف.

سامر: المتحدث ليلا.

جناد: مأخوذ من جند ويعني العسكر والانصار.

معاذ: الشخص الذي يحميه الله.

عامر: العمر الطويل.

المجد: العز والرفعة.

كاظم: الذي يحبس نفسه عند الغضب ويمسك علي ما في نفسه من ثورة.

بشار: كثير السرور.

مهند: نوع من أنواع السيوف.

فارس: المحارب والماهر في ركوب الخيل.

عنان: السحاب والاحتباس.

زياد: النمو والعطاء. ا

ياس: معناه الذئب ويعني العطاء.

الياس: المتقطع للعبادة.

خيال: يعني من يركب الخيل ويستطيع ممارسة ركوب الخيل باحترافية.

تامر: كثير الرزق.

صالح: المومن الصالح.

جابر: اصلح الكسر والتعويض عند الفقد.

رامي: كوكب من الكواكب. أسماء أولاد إسلامية ادم: من كانت به سمرة او هو طويل القوائم والعنق.

ثامر: الشجر المثمر.

جاد: اتي بالجيد او المعطي.

راجي: من يرتقب شيئا.

حاتم: القاضي او الحاكم.

هادي: الساكن الوقور.

ساري: مرافق في الليل.

راغد: الذي ينعم بالرفاهية.

زاهر: الصافي المشرق.

ايهم: الولد البار.

عياش: صيغة مبالغة وهو الباقي علي قيد الحياة.

زيدان: الدائم النماء والزيادة.

ثابت: دائم مستقيم لا يتغير.

غياث: المنجد والمغيث.

مؤيد: الذي يؤيد الغير.

امام: من يقتدي به الناس.

يامن: اليمن والبركة.

اشرف: صاحب الشرف.

ايمن: المبارك.

ايسر: من اليسر والسهولة واللين.

اوس: كلمة قبطية بمعني الذئب.

اواب: صيغة مبالغة ومعناه كثير الرجوع الي ربه.

حازم: مأخوذ من الحزم أي ضبط الأمور والجدية والشدة فيها.

جود: الكرم والعطاء.

حيان: النابض بالحياة.

حبيب: المحبوب الودود.

رامز: رمز للشيء المشار اليه.

تاج الدين: اسم فارسي يعني الاكليل.

تميم: يعني الرجل كامل الخلق.

عاصم: المانع عن المعاصي والحامي والمخلص.

تيمور: ملك من ملوك المغول الاشداء. عمر شويل - جدة أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها احدث أسماء أولاد فخمة ومميزة - ثقفني

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