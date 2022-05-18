نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم على السلع التموينية بخمس ريالات في المقال التالي
للأسبوع الثاني على التوالي تستمر أسواق عبد الله العثيم في تقديم عروضها المميزة، بالخمس ريالات والعشر ريالات، حيث لأقت أقبال كبيراً من كافة عملائها على شراء جميع السلع الغذائية والبقالة التمونية، واللحوم الطازجة المتنوعة، كما يوجد تشكيلة معجنات شهية ولذيذة تلاقي أعجاب وأزواق الجميع، وتوفر دئماً التوابل والمكسرات طازجة يومياً، ولعشاق الأجبان متوفر بالعرض أجبان معلبه وطازجة فريش.
عروض الأسبوع الثاني من أسواق العثيم على السلع التموينية بخمس ريالات
يوجد بكل عرض منتجات ساديا للدجاج المجمد بجميع أنواعه، يتوافر أيضاً عروض موفره على منتجات المنظفات للملابس والصحون، تصفح أجدد العروض على موقع أسواق العثيم الإلكتروني وشاهدوا أقوي العروض الطازجة سواء كانت يومية أو أسبوعية، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع العثيم وحتى نفاذ الكمية.
عروض البقالة المتنوعة من أسواق العثيم
- 2 حبة شوربة شوفان كويكر وزن 500 ريال، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 21.00 ريال.
- 4 حبات تونة خفيفة أمريكانا خفيف قطع وزن الحبة 170 جرام بسعر 15.00 ريال بدلاً من 23.80 ريال.
- 2 ربطة معجون طماطم فيكتو، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 19.00 ريال.
- صابون آريال أزرق مركز كيس بوزن 5 كيلو، بسعر 45.00 ريال بدلاً من 89.95 ريال.
- أرز أبو سنبلتين مزه بسمتي هندي، وزن الكيس 10 كيلو، متاح شراء 2 حبة لكل عميل بسعر 50.00 ريال بدلاً من 69.95 ريال.
- كورن فيلكس كلوقز أبو ديك، وزن العبوة 1 كيلو، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 38.95 ريال متاح لكل عميل شراء 2 حبة فقط.
العروض الطازجة من أسواق العثيم
- لحم حاشي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 41.95 ريال.
- لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 31.95 ريال.
- جبن الوادي قريش، سعر الكيلو 20.00 ريال
- 2 كيلو طرشي بوليف خضار مشكل، سعر الكيلو 15.00 ريال.
- شبية جبن الزهار دبل كريم بحبة البركة، سعر الكيلو 15.00 ريال.
- جبن رومي مصري تشيزا لاند، ب سعر الكيلو 40.00 ريال.
منتجات متنوعة من ساديا
- عسل أبيض طبيعي الشفا، وزن العبوة 750 جرام بسعر 40.00 ريال بدلاً من 60.00 ريال.
- عجينة وليمة سبرنج رول، 160 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 13.50 ريال.
- أفخاد دجاج رفيعة بوزن 900 جرام، بسعر 13.25 ريال بدلاً من 17.25 ريال.
- بطاطس مقلية مقرمشة 2.5 كيلو، رفيعة 2.5 كيلو، بسعر 25.00 ريال بدلاً من 32.95 ريال.
- كرتونة دجاج ساديا مجمد، وزن الحبة 1300 جرام بسعر 182.95 ريال بدلاً من 216.00 ريال.
- حبه دجاج ساديا وزن الحبة 1300 جرام، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 23.95 ريال.
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