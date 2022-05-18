نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده على اللحوم والأسماك والدجاج ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقوى التخفيضات تعود لكم عروض بنده الصفحة الرئيسية على أسعار جميع أنواع اللحوم المحلية والمستوردة، كما تقدم مجموعة بندة عروض مميزة على أسعار الدجاج المحلى بأنواعه، وكذلك خصومات خاصة جداً على أسعار جميع أنواع الأسماك الطازجة، حيث يعد بنده ماركت من أكبر وأهم الماركتات المنتشرة في الشرق الأوسط بشكل عام، واليوم سنتخصص بتقديم أحدث العروض من بنده ماركت Panda market بفروعه بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم الماركت بجميع فروعه خصومات أخرى عديدة على العديد من المنتجات الأخرى بالإضافة إلى المنتجات السابق ذكرها، كل هذه العروض وأكثر يقدمها لكم موقع ثقفني بكل تفاصيلها، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية على اللحوم بأنواعها Panda

توفر مجموعة بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات على أسعار اللحوم الطازجة بأنواعها: عرض خاص على سعر الخروف السوكاني بالعظم، وخصم آخر منهم على سعر الخروف الروماني الكامل، وقطع منه، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الدجاج بأنواعه: خصم خاص على سعر الدجاج المتبل الحراق التندوري من ماركة التنمية، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الدجاج الطازج من التنمية، وخصم غيره منهم على سعر الدجاجة الطازجة من التنمية نظيفة الأحشاء، وغيره على سعر طبق دجاج التنمية المكون من 3 دجاجات بحجم 700 جرام نظيف الأحشاء.

عروض بنده الأسبوعية على أسعار الأسماك بمختلف أنواعها

يوفر هايبر بنده أيضاً العديد من الخصومات الأخرى على الأسماك الطازجة بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر الستيك السلمون النرويجي، وعرض آخر منهم على سعر السمك السلمون النرويجي، وغيرهم على سعر جمبري البحر والهامور، وكذلك خصم خاص على سعر سمك القاروص، والشعور الكبير.

عروض هايبر بنده Hyper Panda اليوم

استكمالاً لعروض بنده الأسبوعية على أسعار جميع أنواع الأسماك الطازجة، ومنها: خصم خاص على سعر سمك السلمون فيليه، وغيره على سعر السمك الدينيس، وعرض غيره على سعر السمك الكنعد الكبير، وغيرهم العديد من التخفيضات الأخرى على جميع أنواع المنتجات الغذائية كمنتجات الألبان، والأجبان، والخضروات، والفواكه، والبهارات، ومستلزمات النظافة بأنواعها.

عروض أخرى من هايبر بنده اليوم Hyper Panda

يتوفر بهايبر بنده العديد من العروض الأخرى على أسعار: الكفتة البقري البرازيلي، كما بالفروع عروض أخرى على أسعار المكعبات البقري البرازيلي قليل الشحم، وخصم آخر منهم على سعر الستروجانوف البقري البرازيلي، كما لديه عروض أخرى على أسعار الفواكه بأنواعها، ومنها: البرتقال المحلي، كما بالفروع عروض أخرى على أسعار الحلاوة الطحينية من ماركة الخروف، بالإضافة إلى خصومات أخرى منهم على أسعار الجبن الأبيض ملح خفيف من ماركة الطيب، وخصم آخر منهم على أسعار صدور الرومي المدخن من ستريس بيبي، وعروض مميزة أخرى منهم على أسعار الجبنة المصرية الدوبل كريم من دومتي الفيتا، والدمياطي، وغيرهم.