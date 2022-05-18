أسماء بنات تركية 2022 ومعانيها اجمل أسماء بنات جديدة ونادرة

ليس هناك ما يضاهي فرحة قدوم مولودة جديدة للعائلة. فالبنت تضيف البهجة والسرور للبيت وتملا حياة ولديها بالفرح والسعادة والسرور. ومن الأمور التي قد تشكل عليهما في البداية اختيار اسم للمولودة الجديدة وخاصة بوجود العديد من أسماء البنات. منها أسماء أصول عربية وأسماء تركية وأسماء متوارثة عبر الأجيال وأسماء حديثة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم اجمل أسماء البنات الجميلة والمميزة.

أسماء بنات تركية جديدة

عيلة: ضوء القمر من هالة القمر.

الارا: الجنية المائية الأسطورية.

ايلان: ضوء القمر.

ايسون: جميلة مثل القمر.

بيست: لجني.

بوركو: ذو رائحة حلوة.

دفني: شجرة الغار او الغار طويل مهيب.

ايس: الملكة.

اليف: صادق ورقيق الف الحرف الأول من الابجدية العربية والعبرية.

ميراي: متوهجة مثل القمر.

يلدز: مثل النجم.

أسماء بنات تركية قديمة

بلجين: نقية كالألماس.

بيرنا: شابة.

براك: امرأة صافية.

درية: من المحيط.

اكرين: هبة من الله.

الماس: مثل الماس.

امينة: شجاعة وجريئة.

فيراي: تألق القمر.

اليدين: تبتسم.

ملتم: ريح البحر.

نورتين: بشرة مشرقة.

سمية: هي التي تعلو فوق الاخرين.

أسماء بنات تركية إسلامية

قد يرغب الإباء والامهات في اختيار أسماء جديدة لبناتهم بشرط ان تكون أسماء إسلامية تتناسب مع الدين الإسلامي والاسماء التالية من اجمل الأسماء التي تصلح لذلك.

يد: تعني امرأة ذات ابتسامة خلابة ومشرقة.

اسراء: يعني اكثر او سريع اسرا.

سيبل: اسم تركي يعني نبيه او عرافة.

حليمة: لطيف وخفيف.

يلدز: نجمة.

برعم : لتنمو وتتطور.

جميميل: يعني الرغبة.

النارة: الشعب، والبلد، الامة.

غزال: الظباء سيلان.

زهرة: ازهار جمال.

زينب: جوهرة ثمينة.

أسماء بنات تركية من المشاهير

ايسل: وتعني القمر.

ازرا: نقي.

كأنان: حبيبي.

دملة: قطرة ماء.

الاسراء: الحرية.

الخريف: النسيم.

اليل: زهرة التوليب.

بيمني: وردي.

بينار: تعني الربيع.

سأنم: تعني الكمال.

نوران: تعني النور الساطع بالأرض والسماء.

يارا: سيدة الماء او الفراشة الصغيرة.

صيف: تعني الصيف.

أسماء بنات تركية عربية مشتركة