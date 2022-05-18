شوف عروض ساكو من يوم 18 مايو وحتى 26 مايو Saco ضمن المهرجان السنوي على الأدوات والأجهزة المنزلية

نقدم لحضراتكم اليوم أحدث تخفيضات خاصة بأسعار مميزة جداً مقدمة فقط من فروع ساكو ماركت Saco market خلال هذا الأسبوع من شهر مايو، والتي تتضمن كثير من السلع والمنتجات المتنوعة من جميع أقسام الماركت، وخاصة على الأدوات المنزلية، والأدوات والمعدات المختلفة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار معدات ومستلزمات الحدائق، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار سلع عديدة أخرى، وسوف نوفيكم تفاصيل كل هذه العروض من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، موقع الخصومات الأول بالوطن العربي.

عروض ساكو هايبر ماركت Saco hyper market big offers بالسعودية

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني جديد عروض ساكو الأسبوعية على أسعار معظم الأدوات المنزلية، ومنهم: خصم مميز على سعر الكوب الحافظ للحرارة بحجم 500 ملل، وخصم آخر منهم على سعر قنينة المياه ونصة فوغ تصميم ذهبي غير لامع، كما لديهم عروض أخرى على أسعار باقي أنواع الأكواب الحافظة للحرارة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار زجاجات جيو دايموند فلاش تريتان، وخصومات أخرى منهم على أسعار الزجاجة البراقة من كاساد.

تخفيضات متنوعة لفترة محدودة بكافة فروع ساكو السعودية

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات على باقي أنواع الأدوات المنزلية، وتضم: خصومات خاصة على أسعار القانينة المصنوعة من الستانليس ستيل بجدار مزدوج، القنينة الحافظة للحرارة باللونين الأحمر والأزرق، بالإضافة إلى الخصومات الخاصة على أسعار قوانين الستانليس ستيل من علاء الدين، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار قوانين الماء 24 قونصة الخضراء من كونتيفو، الزجاجة البراف كاساد.

عروض ساكو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات

تنزيلات حصرية متنوعة حتى نفاذ الكميات، ومنهم: خصم مميز على سعر حامل عبوة الماء، وعرض آخر منهم على سعر حامل قوارير الماء مع صمام عازل، وتنزيل آخر منهم على سعر مضخة المياه باللمس مع غلق تلقائي، وتنزيلات أخرى عديدة على أسعار دلو الثلج اللامع 3 لتر بجدار مزدوج، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار دلو الثلج المطفي المصنوع من الستانليس ستيل، وعرض آخر منهم على سعر دلو الثلج المستدير الشفاف، وغيرهم.