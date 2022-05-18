شوف عروض بنده الاسبوعية الحصرية بتخفيضات حتى 60% على المنتجات المختلفة

عروض بنده الاسبوعية الحصرية يحرص على متابعتها الكثير من عملاء بنده والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، للاستفادة من التخفيضات والعروض والحصول على جميع مستلزمات المنزل وغيرها بأقل الأسعار، وحرصًا على تلبية رغبة العملاء تقدم بنده لهذا الأسبوع مجموعة من أقوى العروض الحصرية بتخفيضات تصل حتى 60% على مختلف المنتجات سواء غذائية أو غير غذائية والأدوات المنزلية والأدوات الإستهلاكية وغيرها، يتم متابعة أقوى هذه العروض من خلال زيارة فروع بنده و هايبر بنده بالمملكة أو أونلاين من خلال البروشور الخاص بالعروض لهذا الاسبوع.

عروض بنده الاسبوعية الحصرية بتخفيضات حتى 60% على المنتجات المختلفة

تنوع العروض مابين عروض على المواد الغذائية ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر وغيرها، إليكم بعض من أهم عروض بنده الحصرية:

ماكسي رول مشوار ( 300 + 50 متر ) بسعر 12.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال سعودي، يزداد الإقبال على شراء المناديل الورقية لاستخداماتها المتعددة سواء في المطبخ أو الحمام وغيرها من الاستخدامات، يسري هذا العرض لمدة ثلاث أيام بداية من يوم الأربعاء الموافق 18مايو وحتى يوم الجمعة 18 مايو 2022م.

إسكينول منظف عميق للوجه ( 225 ميللي ) بسعر 5.25 ريال بدلاً من 10.95 ريال سعودي، غسول الوجه من أهم مستحضرات العناية بالبشرة لضمان نظافة البشرة وحمايتها من الأتربة والحبوب.

غسول هيمالايا لتنقية الوجه ( 150ميللي ) بسعر21.50 ريال بدلاً من 35 ريال سعودي.

طحين فاخر الأولى سعر الكيلو 10 ريال بدلاً من 15.8 ريال سعودي، الطحين من المستلزمات الغذائية التي لاغنى عنها في أي منزل، حيث يزداد الإقبال على شرائه لإعداد أشهى المعجنات مثل البيتزا والفطائر والباتيه والكرواسون وأيضًا الحلويات مثل البسكويت والكيك وغيرها.

نبذه عن أسواق بنده

من اكبر شركات البيع بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية التى تقوم بإدارة ما يقرب من 400 فرع متنوعة بين سوبر ماركت و هايبر ماركت وأسواق بندتي، وقد تم تأسيسها عام 1978م ومقرها الرئيسي جدة، شركة بندتي من أهم الشركات التابعة لبنده، وتقديرًا نحو دورها المتميز نحو التجديد والتطوير فقد حصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة أفضل موظف في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عام 2014م، جائزة الريادة الآسيوية لقطاع التجزئه عام 2013م، وأيضـًا حصلت على جائزة امتياز العلامة التجارية في قطاع التجزئة.