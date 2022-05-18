نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعيه 17 شوال 1443 الموافق 18 مايو 2022 تخفيضات مذهله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض بنده الاسبوعيه حتي نهاية الأسبوع القادم للأسبوع الثالث علي التوالي حيث تقدم في مجله عروضها الأسبوعية العديد من المنتجات الغذائية والسلع المتنوعة بأسعار لا تقبل المنافسة ابدآ حيث تحتوي علي جميع ما يحتاج إليه كل فرد من رجال ونساء وأطفال حيث تقدم في عرضها الأسبوعي ألعاب الأطفال وملابس ألأطفال وجميع مستلزمات العناية بالبشرة والجلد وغيرهم من المنتجات الأخري والتي تجدونها في مجله العروض التي نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني.

عروض بنده الاسبوعيه

تتضمن عروض بنده اليوم الأربعاء اقوي وافضل المنتجات وهذا الذي يجعل المواطنين في انتظار دائما ومراقبه المنتجات التي تتواجد في العرض المقدم من بنده في جميع أيام الأسبوع والاستفادة منه دائما حيث أن هناك دائما إقبال مرتفع للغايه في كافه المتاجر والمولات للاستفادة بخصم بنده وهايبر بنده والاستفادة منه لذالك نقدم لكم هذا المقال كي تتعرفوا علي سعر كل منتج حيث أن هناك تخفيضات تصل إلى نصف الثمن لذاك سارعو في الاستفادة من عروض بنده الأسبوعية قبل نفاذ الكميه.

مجله عروض بنده الاسبوعيه 17 شوال

تحتوي عروض بنده علي الجبن الأبيض الحلواني بسعر 21.95 ريال سعودي فقط والحلاوه الطحينية ماركة الخروف بسعر 11.95 ريال سعودي فقط ومرتديلا بقري ساده بالزيتون وجبن فيتا دينماركي وجبن قريش أيضا وكافه أنواع اللبنة التركية وجبن الحلوم والجبن الموزاريلا وجبن شوفان بقي عادي قليل الدسم وجبن الكرم المطبوخة والزبدة الغير مملحه وجبن بيضاء أيضا كل ذالك بخصم غير مسبوق من متاجر بنده.

كما تتضمن عروض بنده اليوم الأربعاء صدور تركي دجاج مدخن بسعر 59.95 ريال سعودي وزيتون اسود وخضر بسعر 12 ريال سعودي فقط وشراب قصب السكر وطحينه الجمل بسعر 16.95 ريال سعودي.

كما تتضمن ايضا كافه انواع البقوليات والمكسرات حيث تقدم الحمص بسعر 9.95 ريال سعودي ولوز محمص وعدس احمر هندي بسعر 9.95 ريال سعودي وكركم مطحون بسعر 29.95 ريال سعودي فقط وجميع انواع اللحوم حيث تحتوي عروض بنده الاسبوعيه علي الكفته البقري والبرجر ونقائق بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي فقط وفخذ خروف استرالي بسعر 47.95 ريال سعودي وموزه غنم بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي.