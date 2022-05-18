شوف اقوي عروض بنده الأسبوعية الصيفيه علي التكييفات والمواد الغذائية hyper panda

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عروض بنده على التكييفات والمبردات، فعروض ماركت بنده في الفترة الحالية لا ينتهي حيث أن الإقبال على شراء المنتجات في الصيف كبير جدًا وقامت بنده هايبر بتقديم عروض مميزة من التخفيضات على أسعار المنتجات والمواد الغذائية وعلى التكييفات والثلاجات والمبردات و الأجهزة الكهربائية والجوالات الذكية و كل ما يرغب في شراءه المرء سيكون متوفرًا في الماركت بأسعار مميزة و عليك متابعة مقالنا حتى نهايته للتعرف على عروض التكييفات والمبردات. عروض بنده على التكييفات والمبردات 2022م ثلاجة وايت ويستن هاوس بلغ سعرها من ألف و799 ريال سعودي إلى ألف و649 ريال سعودي.

مكيف سبات دورا سعره بلغ ألف و699 ريال سعودي بدلًا من سعر ألفين و339 ريال سعودي.

بينما سعر مكيف هواء كليك أون 279 ريال سعودي بدلًا من سعر 399 ريال سعودي.

موزع مياه حار وبارد يبلغ سعره 299 ريال سعودي بعد أن كان 459 ريال سعودي.

سعر مكيف شباك دورا يبلغ 199 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية مواد غذائية سكر خام طبيعي سعره وصل إلى 13.95 ريال سعودي.

بينما سعر المكرونة فودي وصل إلى 11.95 ريال سعودي.

مكرونة فودي كريشيتس سعرها وصل من 15 ريال سعودي إلى 12.95 ريال سعودي.

سعر سكر الأسرة يبلغ 13.95 ريال سعودي بعد أن كان قبل الخصم 19.95 ريال سعودي.

لازانيا فودي سعرها 10.95 ريال سعودي بعد الخصم بوزن 500 جرام.

شوربة مقلية شعيرية سريعة التحضير سعرها وصل من 48.75 ريال سعودي إلى 43.95 ريال سعودي.

أما الشعيرية ماجي المقلية فسعرها بعد الخصم أصبح 8.95 ريال سعودي بعد أن كان 15.90 ريال سعودي.

زيت نور دوار الشمس متوفر بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 39.95 ريال سعودي.

مكرونة كيدز أشكال الفرح فودي سعرها 12.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

إندومي شعيرية مقلية سريعة التحضير سعرها وصل من 53.75 ريال سعودي إلى 49.95 ريال سعودي.

كانولا أولايت زيت سعره انخفض من 38 ونصف ريال سعودي إلى 28.95 ريال سعودي.

بينما زيت الزيتون بكر ممتاز عافية سعره وصل من 68.95 ريال سعودي إلى 39.95 ريال سعودي.

سعر الفول المجروش المصري وصل إلى 5.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. عمر شويل - جدة اقوي عروض بنده الأسبوعية الصيفيه علي التكييفات والمواد الغذائية hyper panda - ثقفني

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