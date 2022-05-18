نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مربي المواشي ..أكثر المشاريع المربحة على الإطلاق لتمويل يصل إلى ١٠٠ ألف في المقال التالي
في الوقت الحالي يمكنكم الحصول على تمويل مربي المواشي من الصندوق الخاص بالتنمية الزراعية كما يمكنكم بالطبع جني جميع الأموال حيث يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائعة للغاية المربحة أيضا من أجل ضمان دخل شهري ثابت لك ولجميع الأسرة الخاصة بك، لا تحمل هم الاقسام الشهرية حيث يقدم لكم هذا الصندوق تمويل يصل إلى ١٠٠ ألف ريال سعودي وفترة السداد قد تصل بالطبع إلى أربع سنوات وهناك فترة سماح سنة كاملة.
مزايا تمويل مربي المواشي
هناك العديد من المميزات المختلفة من تمويل مربي المواشي وهي على النحو التالي:
- أولا تصل قيمة التمويل إلى ١٠٠ الف ريال سعودي.
- ثانيا يمكنكم دفع الأقساط الشهرية على فترة سداد قد تصل إلى أربع سنوات كاملة وفترة سماح سنة كاملة.
- ثالثا يبدأ دفع الأقساط الشهرية بعد مدة سماح سنة كاملة من أجل الحصول على تمويل مربي الماشية.
- يقدم تمويل مربي الماشية على دفعتين وذلك بنسبة ٥٠٪ لكل دفعة
- تمويل مربي المواشي قد يصل إلى ٢٠٠ ريال سعودي.
- نسبة التمويل من ٧٥٪ حتى ١٠٠٪.
شروط تمويل مربي المواشي
يمكنكم الحصول على تمويل مربي المواشي بكل سهولة من خلال الشروط الآتية:
- أولا يجب أن يكون المتقدم الذي يرغب في الحصول على مربي المواشي مسجل في وزارة المياه والبيئة والزراعة.
- ثانيا يجب أن يكون المتقدم موظف في القطاع الخاص او الحكومي.
- ثانيا لابد ألا يقل عمر المتقدم من أجل الحصول على التمويل الخاص بمربي الماشية عن ٢١ عام.
- سوف يقتصر هذا التمويل على صغار مربي المواشي في المملكة العربية السعودية يما يتراوح ما بين ٥٠ إلى ٥٠٠ راس.
- يجب عليكم إحضار الورشة التعريفية الخاصة بتربية المواشي من أجل الحصول على التمويل.
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