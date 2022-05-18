نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 الموافق 17 شوال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من افضل العروض التي تقدمها أسواق بنده في المملكه العربيه السعوديه وفي جميع العالم حيث ان لها فروع متعدده للغايه لذالك تقدم تخفيضات مميزه للغايه في جميع المدن كي يستفيدوا من كافه ما يحتاجون اليه حيث ان في الفتره الاخيره هناك اقبال كبير للغايه علي جميع متاجر بنده وهايبر بنده في جده والرياض بالتحديد كي يستفيدوا من السلع الغذائية والادوات الكهربائيه وجميع الاجهزه المنزليه.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع انواع المكسرات حيث تقدم اللوز والزبيب الأصفر الذهبي وأيضا جوز الهند والسوداني وكذالك البقوليات كالعدس والفاصوليا وأيضا العدديد من المنتجات الاخري كالفاكه الطازجه حيث تحتوي علي الخوخ والعنب والتفاح والكمثري والبطيخ وجميع الخضروات كالخس الرومي وايضا الجزر والخيار كل ذالك تجدونه في مجله عروض بنده اليوم في العرض الأسبوعي الذي يستمر لسبع ايام.

مجله عروض بنده

يمكن لكم الاستفادة بالعروض التي تقدم أسبوعيا ويوميا من بنده من خلال الطلب أونلاين أو من خلال الذهاب لأي سوق أو متجر او مول من فروع بنده وهايبر بنده في كافه مدن المملكه العربيه السعوديه والاستفاده بالمنتجات المقدمه وبالتنزيلات التي تقم عليها.

تحتوي عروض بنده دائما في مجله عروضها علي البسكويت المصري ومعمول بالتمر وكروسان ميني ساده بسعر 7.95 ريال سعودي كما تحتوي علي كروسان ميني بالزعتر وكوسان ميني بالزعتر وبالشوكلاته ايضا لسعر مميز للغايهحيث تحتوي ايضا علي برجر الدجاج البقري وخضار امريكانا واصابع الدجاج والجبنه الحار وزنجر وقطع دجاج كبير بسعر 20 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي ايضا علي شرائح الدجاج والبرجر وبرجر الدجاج وجبن حلوم كامل الدسم وفيله دجاج امريكانا وانصاف صدور دجاج والجبن الموزاريلا كامل الدسم بسعر 28.95 ريال سعودي فقط لكافه عملاء بنده في جميع المدن كما تحتوي علي اللبنه الفاخره وحمص بعصره الليمون المراعي بسعر 5.95 ريال سعودي فقطوجبن مطبوخه وجبن شيدر وجبن فيتا وجبن مثلثات ايضا.

تشمل عروض بنده الكفته البقري البرازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي وبرجر بقري برازيلي ونقائق بقري برازيلي ايضا وفخذ خروف استرالي بعظم وايضا بدون عظم ودجاج التنميه ودجاج متبل بسعر 15 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الخضار المشكل ايضا والمعلبات الغذائيه بكافه انواعها حيث تحتوي علي الصلصه والفول والتونه.

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