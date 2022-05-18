شوف عروض بنده الاسبوعيه hyper panda على الشاشات والجولات الحديثة اقوي الخصومات والتخفيضات تسوق فورا

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عروض بنده الاسبوعيه hyper panda على الشاشات والجولات ، تعد ماركت هايبر هي من أقوى وأشهر المحلات الكبيرة في المملكة العربية السعودية ومتوفر بها كل المنتجات التي يحتاج إليها الفرد من المنتجات الغذائية والهواتف الذكية وشاشات التلفزيون و كل ما يحتاج إليه الفرد سيجده متوفرًا في الهايبر، وتعمل الهايبر باستمرار على تقديم عروض تخفيضية مميزة و بأسعار مناسبة وبتوفير عالي، وسنقدم لكم في سطور مقالنا التالية أقوى العروض على الهواتف والشاشات لكل المهتمين و يجب اللحاق قبل انتهاء العرض. عروض بنده الاسبوعيه hyper panda على الشاشات والجولات جاءت أسعار بنده على الجوالات الذكية كما يلي:- هاتف لينوفو كي 14 سعته 2جيجا 349 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

بينما سعر زد تي إي بليد آي 31 بلس سعره 329 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

هواوي نوفا 9 أس إي حجم 8 جيجا سعره 1179 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

نوكيا 6300 بحجم 4 ميجا بايت سعره وصل من 223 ريال سعودي حتى 185 ريال سعودي.

هاتف نوكيا سي 30 سعره بلغ من 499 ريال سعودي إلى 489 ريال سعودي.

سعر نوكيا بلس سي 1 سعره 269 ريال سعودي بعد أن كان 319 ريال سعودي.

شاومي ريد مي نوت 10 سعره أصبح 185 ريال سعودي بعد أن كان 233 ريال سعودي.

لينوفو كاي 14 بلس 4 جيجا سعره وصل إلى 499 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي. عروض بنده على الشاشات الذكية بينما أسعار الشاشات بمقاسات مختلفة الخاصة بماركت بنده فهي كالآتي:- شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل 58 بوصة سعرها 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

أما شاشة تلفزيون تي سي إل 70بوصة أصبح من 4099 ريال سعودي إلى أن وصل إلى 3299 ريال سعودي.

تلفزيون دورا شاشة 42 بوصة سعره 899 ريال سعودي بدلًا من سعر 1699 ريال سعودي.

أما سعر تلفزيون آي تي سي مقاس 55 بوصة 1499 ريال سعودي بدلًا من 1971 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون دورا سعرها وصل من 2199 ريال سعودي إلى 1199 ريال سعودي.

سعر راوتر محمول زي إي تي سعره وصل من 249 ريال سعودي إلى 219 ريال سعودي.

بينما سعر تلفزيون إمبكس جلوريا وصل من سعر حوالي 789 ريال سعودي إلى سعر 699 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعيه hyper panda على الشاشات والجولات الحديثة اقوي الخصومات والتخفيضات تسوق فورا - ثقفني

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