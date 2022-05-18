وفري فلوسك.. بكوباية زيت مستعمل أعملي 15 لتر صابون سائل المواعين برغوة عالية ريحة ونضافة ولمعان !!

تريد ربات المنازل عمل كل ما هو جديد لأفراد أسرتها وتوفر لهم الكثير من احتياجاتهم التي يحتاجونها ونظرا لغلاء الأسعار وارتفاع سعر جميع السلع حاولت ربات المنازل توفير بعض الشيء وعمل الصابون في المنزل حيث نجد أننا بمكونات مادية بسيطة يمكن تشكيل الصابون الذي نريده وعمله في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح أيضا كيف يمكن من خلال كوب زيت صناعة صابون سائل المواعين وسوف نوضع جميع هذه التفاصيل من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الصابون بكوب زيت

عندما تستعين ربات المنازل بهذه الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

كوب زيت.

عصير ليمون.

٢ كوب جيل الصابون.

٨ أكواب ماء.

نصف كيلو بوتاس.

٣ أكواب من الدقيق.

طريقة تحضير وصفة الصابون

عندما نقوم بتحضير صابون المواعين المنزلي نجد أنه يتم تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالهم الحصول على ١٢ لتر صابون وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به كوب الزيت بعد تصفيته بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بوضع جيلي غسيل الصحون على الزيت.

نستمر في التقليب ثم نقوم بعد ذلك بوضع باقي المكونات من الدقيق والليمون والماء والبوتاس.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس. نقوم بترك الخليط في الطبق حتى تتفاعل المكونات.

بعد عدد من الساعات نجد بأن المكونات قد تفاعلت تماما.

نقوم بتعبئة سائل الصابون في زجاجات بلاستيكية لدينا.

دنقوم بعد ذلك باستخدامه في غسل المواعين والأطباق.

وصفة أخرى لتحضير سائل المواعين

استطعنا أن نحضر لكم وصفتان لهم فعالية كبيرة في تصنيع سائل المواعين وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة الثانية من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كوب زيت.

نصف كيلو دقيق.

لتر ماء.

٥٠٠جرام من البوتاس.

ليمون.

خطوات التحضير: