نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra ومفاجأة التخفيضات لفترة محدودة من أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات تضم كل الماركات العالمية التي يقدمها موقع اكسترا اون لاين حصريًا extra والتي تشمل مفاجأة التخفيضات لفترة محدودة من أكسترا السعودية، حيث تتيح لكم كل ما تحتاجون من أجهزة حديثة بأعلى المواصفات والتقنيات التي تم إصدارها حديثًا، كما تقدمها لكم بأسعار مثالية ستنال إعجابكم.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra ومفاجأة التخفيضات لفترة محدودة من أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تضم أسعار مميزة جدًا للجوالات وكل الأجهزة الإلكترونية من لابتوب اكسترا والأيباد والتابلت، وتقدمها لكم بأقوى خصومات حصرية في موسم العودة إلى الدراسة، كما تجدون معها مفاجآت رائعة وتسهيلات للسداد من خلال خدمة تقسيط اكسترا المدهشة، بجانب خدمات أخرى مميزة مثل التركيب والتوصيل والصيانة.

عروض اكسترا

تقدم لكم اكسترا عروض رائعة تنافس كل متاجر السعودية على الجوالات الذكية من اكسترا ايفون iphone و سامسونج samsung مع جوالات شاومي xiaomi وفيفو وتكنو، حيث تضم تلك الجوالات مواصفات عالية بمستويات متفاوتة أعلاها تقنيات الأيفون، كما يوجد من بينها جوالات الفئة المتوسطة والمنخفضة.

extra

جوال ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max ، بسعة 1 تيرا بايت، بسعر 7699 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 368 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max ، بسعة 512 جيجا بايت، بسعر 6699 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 321 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max ، بسعة 256 جيجا بايت، بسعر 5699 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 273 ريال سعودي.

اكسترا جوالات

جوال ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max ، بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 5199 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 249 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو iphone 13 pro ، بسعة 1 تيرا بايت، بسعر 7199 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 344 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو iphone 13 pro ، بسعة 512 جيجا بايت، بسعر 6199 ريال سعودي، بتقسيط قيمته مبلغ 297 ريال سعودي.

عروض اكسترا للجوالات

جوال ايفون 13 برو iphone 13 pro ، بسعة 256 جيجا بايت، بسعر 5199 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 249 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو iphone 13 pro ، بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 4699 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 225 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 iphone 13 ، بذاكرة سعتها 512 جيجا بايت، بسعر 5299 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 254 ريال سعودي.

جوالات اكسترا

جوال ايفون 13 iphone 13 ، بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت، بسعر 4299 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 209 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 iphone 13 ، بذاكرة سعتها 128 جيجا بايت، بسعر 3799 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 182 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 ميني iphone 13 mini ، بذاكرة سعتها 512 جيجا بايت، بسعر 4799 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 230 ريال سعودي.

اكسترا ايفون

عرض خاص لمدة محددة على كل جوالات ايفون 13 ميني iphone 13 mini ، بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت، بسعر 3799 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 182 ريال سعودي.

تخفيض مميز من موقع اكسترا السعودية على كل جوالات ايفون 13 ميني iphone 13 mini ، بذاكرة سعتها 128 جيجا بايت، بسعر 3299 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 158 ريال سعودي.

اكسترا سامسونج

جوال سامسونج جالاكسي اس 21 بلس 5 جي samsung galaxy s21 plus 5g يدعم كل شبكات إتصال الجيل الخامس، يأتي بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت مع ذاكرة مؤقتة بسعة 8 جيجابايت رام، الجوال بشاشة 6.7 بوصة، بسعر 3099 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي، بخصم قدره 900 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 149 ريال سعودي.

اكسترا

تجدون أيضًا أجهزة اكسترا ايباد وتابلت بأسعار مغرية جدًا وبأعلى التقنيات، مع أسعار ستفاجئكم، ونعرض لكم في التالي أسعار أجهزة الكومبيوتر اللوحي من ابل وسامسونج، والتي يزيد الإقبال عليها في موسم المدارس، لكونها من الأجهزة الهامة في عملية التعليم عن بعد، خاصةً في الآونة الأخيرة.

موقع اكسترا

تابلت بينكو ام 1000 benco m1000 ، بسعة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 2 جيجابايت، بشاشة مقاس 10 بوصة، بسعر 449 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي بخصم 100 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 22 ريال سعودي.

تابلت بينكو ام 1000 benco m1000 ، بسعة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 2 جيجابايت، بشاشة مقاس 7 بوصة، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي بخصم 200 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 15 ريال سعودي.

اكسترا اون لاين

تابلت الكاتيل 3 تي 8 alcatel 3t 8 ، بسعة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 2 جيجابايت، بشاشة مقاس 8 بوصة، بسعر 379 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي بخصم 70 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 19 ريال سعودي.

تابلت الكاتيل تكي ميني 2، بسعة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 1 جيجابايت، بشاشة مقاس 7 بوصة، بسعر 359 ريال سعودي بدل من 379 ريال سعودي بخصم 20 ريال سعودي، بتقسيط قيمته 18 ريال سعودي.

خصومات اكسترا

تابلت لينوفو تاب ام 8 الجيل الرابع، بسعة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 2 جيجابايت، بشاشة مقاس 8 بوصة، بسعر 499 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي بخصم 50 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 24 ريال سعودي.

تابلت لينوفو تاب ام 7 الجيل الرابع، بسعة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 2 جيجابايت، بشاشة مقاس 7 بوصة، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي بخصم 150 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 17 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية

تابلت نوكيا تي 20 nokia t20 ، بسعة 32 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 3 جيجابايت، بشاشة مقاس 10.36 بوصة، بسعر 749 ريال سعودي، ومتاح شراء الجهاز بخدمة التقسيط بمبلغ 39 ريال سعودي شهريًا.

تابلت لينوفو تاب ام 10 الجيل الرابع، بسعة 64 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 4 جيجابايت، بشاشة مقاس 10.1 بوصة، بسعر 789 ريال سعودي بدل من 849 ريال سعودي بخصم 60 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 38 ريال سعودي.

عروض التابلت في اكسترا

تابلت شاومي باد 5 xiaomi pad 5 الجيل الرابع، بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 6 جيجابايت، بشاشة مقاس 11 بوصة، بسعر 1599 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 77 ريال سعودي.

تابلت شاومي باد 5 xiaomi pad 5 الجيل الرابع، بسعة 128 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 6 جيجابايت، بشاشة مقاس 11 بوصة، بسعر 1499 ريال سعودي، بالتقسيط بمبلغ 72 ريال سعودي.

اكسترا هواوي

عرض على كل أجهزة تابلت هواوي ميت باد 11 huawei matepad 11 يدعم تشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع، بسعة 128 جيجابايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة للرام بسعة 6 جيجابايت، ياتي بشاشة مقاس 10.95 بوصة، بسعر مخفض 1549 ريال سعودي بدل من 1849 ريال سعودي، بخصم قدره 300 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 75 ريال سعودي شهريًا.

تابلت هواوي ميت باد huawei matepad يدعم تشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع، موجود بسعة 64 جيجا بايت للتخزين على الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة مؤقتة للرام بسعة 4 جيجا بايت، ياتي بشاشة مقاس 10.4 بوصة، بسعر مخفض 899 ريال سعودي بدل من 1223 ريال سعودي، بخصم قدره 324 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 43 ريال سعودي شهريًا.

أكسترا

أجهزة اللاب توب في اكسترا السعودية متاحة بمقاسات ومواصفات متفاوتة تناسب كل الإحتياجات، سواء كان للعمل أو المنزل، أو للألعاب والترفيه، أو للأبحاث والدراسات، فقد أصبحت أجهزة اللاب توب من الأساسيات التي لا غنى عنها لنا ولأولادنا، ونترككم مع الأسعار في التالي بكل تفاصيلها مع مواصفات الأجهزة.

اكسترا لابتوب

لاب توب هواوي ميتبوك 14 بمعالج انتل كور اي 5، يأتي مع ويندوز 10 ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 512 جيجابايت، مع شاشة اي بي اس مقاس 14 بوصة، بسعر حصري 3499 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي، بتوفير 500 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 168 ريال سعودي.

لاب توب مايكروسوفت سيرفيس 3 بمعالج انتل كور اي 5، يأتي مع ويندوز 10 ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 256 جيجابايت، مع شاشة فول اتش دي مقاس 13.5 بوصة تعمل باللمس، بسعر مميز 4099 ريال سعودي بدل من 5899 ريال سعودي، بتوفير 1800 ريال سعودي، ومتاح إمكانية التقسيط بمبلغ 186 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

لاب توب هواوي ميتبوك 13 بمعالج انتل كور اي 5، يأتي مع ويندوز 10 ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 512 جيجابايت، مع شاشة اي بي اس مقاس 13 بوصة، بسعر حصري 3499 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي، بتوفير 500 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 168 ريال سعودي.

جهاز لاب توب هواوي ميتبوك دي 15 بمعالج انتل كور اي 3، يأتي مع ويندوز 10 ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 256 جيجابايت، مع شاشة فول اتش دي مقاس 15.6 بوصة، بسعر مخفض 1999 ريال سعودي بدل من 2599 ريال سعودي، بتوفير 600 ريال سعودي، ومتاح التقسيط بمبلغ 96 ريال سعودي.

لابتوب اكسترا

جهاز لاب توب هواوي ميتبوك دي 15 بمعالج انتل كور اي 5، يأتي مع ويندوز 10 ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 256 جيجابايت، مع شاشة فول اتش دي مقاس 15.6 بوصة، بسعر مخفض 2399 ريال سعودي بدل من 2899 ريال سعودي، بتوفير 500 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 115 ريال سعودي.

جهاز لاب توب هواوي ميتبوك دي 14 بمعالج انتل كور اي 5، يأتي مع ويندوز 10 ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 512 جيجابايت، مع شاشة فول اتش دي مقاس 14 بوصة، بسعر مخفض 2799 ريال سعودي بدل من 3299 ريال سعودي، بتوفير 500 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 134 ريال سعودي.

عروض اكسترا 2022

جهاز لاب توب ابل ماك بوك برو apple macbook pro ، بمعالج ابل إي ام 1، يأتي مع نظام تشغيل ماك او اس، ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 265 جيجابايت، مع شاشة ريتنا مقاس 13.3 بوصة، بسعر مخفض 5499 ريال سعودي بدل من 6299 ريال سعودي، بتوفير 800 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 263 ريال سعودي.

جهاز لاب توب ابل ماك بوك برو apple macbook pro ، بمعالج ابل إي ام 1، يأتي مع نظام تشغيل ماك او اس، ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 512 جيجابايت، مع شاشة ريتنا مقاس 13.3 بوصة، بسعر مخفض 6399 ريال سعودي بدل من 7299 ريال سعودي، بتوفير 900 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 306 ريال سعودي.

عروض اكسترا على اللابتوب

جهاز لاب توب لينوفو ايدياباد lenovo ideapad ، بمعالج انتل كور اي 3، يأتي مع نظام تشغيل ويندوز 10، ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 1 تيرا بايت اتش دي دي، مع شاشة ريتنا مقاس 14 بوصة، بسعر مخفض 1699 ريال سعودي بدل من 1949 ريال سعودي، بتوفير 250 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 82 ريال سعودي.

جهاز لاب توب لينوفو فليكس 5 lenovo ، بمعالج انتل كور اي 3، يأتي مع نظام تشغيل ويندوز 10 اس، ومساحة للذاكرة المؤقتة الخاصة بالرام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلي بذاكرة مساحتها 256 بايت اس اس دي، مع شاشة ريتنا مقاس 14 بوصةفول اتش دي تعمل باللمس، بسعر مخفض 2399 ريال سعودي بدل من 2799 ريال سعودي، بتوفير 400 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 115 ريال سعودي.

عرضنا لكم اليوم أقوى الخصومات من إكستر ا السعودية على الموقع الرسمي والكتالوج الذي تم إصداره حديثا، حيث سردنا لكم أسعار جوالات اكسترا سامسونج وايفون وشاومي مع أجهزة اكسترا لابتوب والأيباد والتابلت، ونرجو من حضراتكم متابعتنا للمزيد من التخفيضات التي نعرضها لكم يوميًا في السعودية.