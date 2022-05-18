وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم واللثة ومسكن للألم في 15 يوم

آلالام الأسنان من أصعب الآلام التي يتعرض لها الإنسان، حيث تنشأ ألم الأسنان من عدة أسباب أشهرها تكون بكتيريا بداخل الأسنان، مما تعمل على تكون بكتيريا قد تسبب إلى وجود تسوس بداخل الاسنان مما تسبب ألم صعب، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم وصفة منقوع القرنفل التى تعمل على تسكين الألم وأيضا تعمل على قتل البكتيريا الضارة الموجودة بداخل الأسنان.

مكونات مشروب القرنفل للتخلص من آلام الأسنان

كما ذكرنا أن القرنفل له العديد من الفوائد التى تخص الأسنان، لذلك سنذكر لكم كيفية عمل منقوع القرنفل الذي يحافظ على الأسنان ويعمل على تقويتها، وتأتي وصفة منقوع القرنفل متخلصة في الآتي:

نقوم بوضع حبات القرنفل في الماء حتى نعمل على نقع ثمار القرنفل.

بعد ذلك نقوم بوضع الماء المستخلص من منقوع القرنفل على النار.

نقوم بترك منقوع القرنفل على النار لمدة حتى تغلى بشكل جيد.

بعد أن تغلى الماء جيدا نقوم بسكب الماء في زجاجة والاحتفاظ بالماء، كما عليك بتحليل منقوع القرنفل بالعسل الأبيض إذا أردت.

تقوم بشرب منقوع القرنفل بعد أن يبرد، كما يمكنك شربه وهو ساخن للتخلص من الكحة وألم الحلق.

الفوائد التي يقدمها القرنفل للجسم والأسنان

كما ذكرنا أن القرنفل من اقوى المسكنات الجيدة في تسكين ألم الأسنان، وأيضا يعمل القرنفل على تقديم الكثير من الفوائد للجسم ومن أشهرها: