لن تتوقعي ضعي الخل في غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث لن تتركيه بعد اليوم

العديد من مهندسي الصيانة ينصحون دائماً بضرورة الحفاظ على غسالات الملابس، وذلك بأكثر من طريقة؛ لأنها تعمل كل يوم تقريباً ولعدد ساعات طويلة لذلك وجب علينا اتباع سياسة معينة لتوفير الحماية والصيانة اللازمة لها.

فوائد الخل كمركب كيميائي

مركب يعرف بحمض الخليك، وهو كيميائي عضوي له فوائد كبيرة، منها:

يستخدم لقتل البكتريا.

يعتبر من المطهرات الطبيعية بالمنزل.

يساعد على الوقاية من الأمراض، بل وتخفيف حدة الإصابة بها .

فوائد الخل عند وضعه بالغسالة

هذه الوصفة مطلوبة للغسالات، وليست مخاطرة ولا تجربة، فيجب أن تضعيه في الغسالة للنتائج التالية:

ينظف الوعاء الداخلي للغسالة ويزيل الصدأ والترسبات.

يزيل كل العوالق في التوصيلات الخارجية والتي قد تتسبب في الانسداد.

يعقم وينظف الغسيل ذاته؛ حيث يتغلغل داخل الأنسجة ويقوم بإزالة الأوساخ.

طريقة عمل دورة الخل داخل الغسالة الأتوماتيك

لتفعليها قومي بما يلي:

ضعي فنجان صغير من الخل في الدرج المخصص للمنظفات.

شغلي دورة كاملة للغسالة.

لا تتعجلي، ودعي الفسلة تكتمل ليقوم الخل بعمله في تنظيف كل الترسبات والعوالق داخل الغسالة.

فوائد وضع الخل بالغسالة

يساعد الخل في تخليصك من الروائح الكريهة، يمكنك التخلص من روائح الغسالة وغيرها من الأدوات، حيث: