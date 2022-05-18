نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الاربعاء 17 شوال 1443 مهرجان التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم حيث تعد اسواق العثيم من اكبر الاسواق في المملكه العربيه السعوديه واقواهم في تقديم العروض المميزه للغايه حيث ان لعبدلله العثيم عدد كبير من الفروع في جميع المدن في جده والرياض ومكه حيث تقدم لعملائها عروض اسبوعيه ويوميه دائما علي السلع والمنتجات المختلفه وميع الادوات المنزليه والكهربائيه والجوالات والملابس ومستحضرات التجميل والاحذيه ايضا باسعار مميزه حيث تصل الي نصف الثمن.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي اجود المنتجات الغذائيه المختلفه حيث تقدم لعملائها جميع انواع الفواكه والخضروات والمعلبات الغذائيه وكافه انواع اللحوم والدواجن والاسماك بجميع انواعها والبقوليات والحلويات المشكله واكافه انواع المكسرات بخصم يصل الي نصف الثمن حيث يمكن لكم الاستفاده بجميع المنتجات المقدمه والمتواجده في العرض من خلال الطلب عبر الانترنت والاستفاده بالخصم اليذ يصل الي 50%

مجله عروض العثيم اليوم الاربعاء

تحتوي عروض العثيم علي اقوي انواع التخفيضات المميزه للغايه حيث تقدم صابون اريال بسعر 45 ريال سعودي فقط وارز بسمتي هندي بسعر 50 ريال سعودي وكورن فليكس بسعر 20 ريال سعودي وتونه امركانا ومعجون طماطم بسعر 15 ريال سعودي وشوربه الشوفان بسعر 10 ريال سعودي فقط وزود كروسون وزود خبز ابيض بسعر 5 ريال سعودي .

تحتوي عروض العثيم في يوم الاربعاء علي جميع انواع الحلويات المميزه التي يعشقها الجميع الصغار والكبار باصنافها المختلفه والمتنوعه حيث تحتوي علي السمبوسه بالسمن الطبيعي بسعر 25 ريال سعودي فقط وتورته نصفين بسعر 40 ريال سعودي فقط وزود كريم دونات صغير شوكلاته بسعر 10 ريال سعودي وقرص عقيل ومعمول بالتمر توفي وبيتزا خضار وسط بسعر 5 ريال سعودي.

تشمل عروض العثيم جميع انواع الجبن المصري والطرشي فلفل حار وجبن رومي مصري تشيز لاند وزيتون جايت اخضر وزيتون يوناني ولبنه داري وجبن الوادي قريش وجبن دبل كريم كما تحتوي علي لقمه القاضي ونشاء الذره وكاسترد وباكينج بودر فود علب والبسكويت والبطاطس والفواكه الطازجه حيث تقدم عروض العثيم اليوم مانجو يمني بسع 7.95 ريال سعودي ومانجو سمكه وكمثري واناناس والفرولخ والكيوي.

تحتوي عروض العثيم علي تمر تمارا سكري وتمر عجوه وتمر كرتون بسعر 50 ريال سعودي وليمون وطماطم شيري بسعر 3.45 ريال سعودي فقط وبخاري حمراء وخوخ والعديد من المنتجات الاخري التي تجدونها ضمن مجله عروض العثيم التي قد قدمنها لحضراتكم من خلال هذا المقال.

كانت هذه عروض العثيم اليوم الموافق 18 مايو 2020 في جميع المناطق في الملكه العربيه السعوديه والتي تقدم جميع ما يحتاج اليه الجميع دائما لذالك هناك اقبال كبير وعمليات بحث مرتفه للاستفاده من المنتجات التي تقدمها دائما حيث تقدم جميع انواع المستلزمات الخاصه للاطفال والرجال والنساء ايضا حيث تحتوي علي الشوايه والفحم بسعر 20 ريال سعودي وحافظه ثلج وطقم قدور ضغط بسعر 195 ريال سعودي.

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