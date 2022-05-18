نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده الاسبوعيه 17 شوال 1443 تخفيضات غير مسبوقه من بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده الاسبوعيه من العروض التي تحتوي علي كافه ما يحتاج اليه كل منزل حيث تقدم لعملائها كافه المشتملات الهامه للغايه من خلال عروضها التي تقدمها حيث تقدم لهم عروض يوميه واسبوعيه دائما كي يستفيدوا من التخصومات الغير مسبوقه والتي تصل الي نصف الثمن لذالك نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض بنده الاسبوعيه كي تتعرفوا علي اقوي المنتجات المميزه وتستفيدوا منها قبل نفاذ الكميه.

عروض بنده الاسبوعيه

نقدم لحضراتكم عروض بنده والتي تعد من افضل العروض في كافه مدن المملكه العربيه السعوديه وخارجها ايضا حيث تعد بنده من اكبر الشركات التي تقدم افضل العروض حيث اشتهرت منذ فتره كبيره للغايه لذالك تاتي في المرتبه الاولي دائما بالنسبه للمواطنين لما تقدمه لهم من مواد غذائيه وسلع مختلفه وادوات كهربائيه واجهزه منزليه حيث يمكن لكم الاستفاده من هذا العرض من خلال اي متجر او سوق خاص ببنده وهايبر بنده.

مجله عروض بنده الاسبوعيه اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع انواع اللحوم الطازجه حيث تقدم الكفته البقري البرازيلي وايضا لحم البرجر ولحم بقري برازيليوفخذ خروف استرالي وموزه غنم بالعظم استرالي بسعر 48.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي ايضا علي جميع انواع الدواجن المجمده ودجاج متبل التنميه بسعر 15.95 ريال سعودي ودجاج دو بسعر 154.95 ريال سعودي فقط والحليب المجفف وكامل الدسم وكافه المشروبات الطبيعيه ايضا.

تحتوي عروض بنده الاسبوعيه علي جميع انواع الحلويات الشرقيه والحليات الغربيه حيث تقدم ايضا في مجله عروضها الاسبوعيه صدور الدجاج المدخن والزيتون الاسود والاخضر بسعر 12.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الحمص حب بسعر 9.95 ريال سعودي واللوز المحمص والعدس الاحمر بسعر 9.95 ريال سعودي وكركم مطحون بسعر 29.95 ريال سعودي والزنجبيل بسعر 32.95 ريال سعودي وشراب قصب السكر وطحينه الجمل ايضا ودجاج برديكس.

تشمل عروض بنده ايضا اللبنه الفاخره كامله الدسم المراعي وجميع انواع الجبن حيث تقدم الجبن الرومي المصري والجبن شيدر وجبن مطبوخه باسعار لا تقبل المنافسه كي يستفيد الجميع من هذه التخفيضات التي تستمر حتي نهايه الاسبوع القادم في جميع المتاجر والاسواق لذالك قد قدمنا لكم مجله العروض الخاصه كي تتعرفوا علي اقوي المنتجات المتواجده في العرض والاستفاده بها قبل نفاذها.

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