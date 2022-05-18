نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 تخفيضات تصل إلى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير للغايه في الفتره الاخيره عبر محرك البحث جوجل لمعرفه عروض بنده اليوم حيث تعد من العروض الهامه للغايه والمميزه حيث يسعي الجميع دائما للاستفاده من المنتجات الهامه التي تقدمها دائما من خلال عروضها اليوميه وايضا الاسبوعيه والتي سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني كي تتعرفوا عليها حيث تحتوي عروض بنده علي جميع المستلزمات المنزليه الهامه التي يحتاج اليها كل منزل.

عروض بنده اليوم

تشمل عروض بنده كافه انواع المواد الغذائيه من دواجن ولحوم طازجه وايضا مجمده ومافه انواع الخضار المجمد والمشكل حيث تحتوي علي الجزر والبازلاء والخس الرومي وايضا الباذنجان بسعر لا يقبل المنافسه ابدا لذالك سارعوا في الستفاده بهذا العرض قبل نفاذ الكميه من جميع متاجر بنده وهايبر بنده في المملكه العربيه السعوديه حيث ان الكميه محدوده للغايه حيث يمكن لحضراتكم الطلب اونلاين او الذهاب والتسوق من خلال اقرب فرع.

مجله عروض بنده الاربعاء

تتضمن عروض بنده اليوم في يوم الثلاثاء اقوي المنتجات بتخفيضات غير مسبوقه حيث تقدم كافه انواع السلع الغذائيه المتنوعه من دجاج دو وحليب مجفف وارز بسمتي وكافه انواع المعلبات الغذائيه حيث تحتوي علي التونه والحلاوه الطحينه والمربي وايضا الفول المدمس وصلصه الطماطم وجميع المساحيق ومناديل الوجه حيث تحتوي علي مسحوق اريال بسعر 46.95 ريال سعودي ومياه اكوافينا ايضا.

تقدم عروض بنده اليوم صدور دجاج دو وخضار مشكل وباميه وفراوله مجمده داري ومان حب داري بسعر 10 ريال سعودي فقط كما تحتوي عيل البطاس اكسترا ومفروم غنم السعوديه بسعر 8.50 ريال سعودي فقط وبطاطس لامب وستون بسعر 7.95 ريال سعودي وذره حلوه حب داري بسعر 6.50 ريال سعودي وملوخيه ودجاج برديكس وفول صويا واستربس دجاج وفيله دجاج حار بسعر 21.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي ايضا في مجله العروض علي الجبن بكافه انواعه حيث تقدم عروض بنده الاسبوعيه جبن ابيض حلواني وايضا حلاوه طحينيه وجبن فيتا دينماركي بسعر 12 ريال سعودي فقط ومردتيلا وجبن قريش وشيبه بالقشطه وجبن حلوم استرا وجبنه موزاريلا ولبنه فاخره كامله الدسم وحمث بعصره الليمون المراعي بسعر 5.95 ريال سعودي وجبن مثلثات.

صلصة البندورة السميكة للاسباكتي والبيتزا