نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو للأجهزة الكهربائية في السعودية مع أوفر عروض الصيف من saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكثر البحث عن أجهزة المنزل الكهربائية لشراؤها بأفضل جودة وأقل سعر، وهذا ما توفره لكم عروض ساكو للأجهزة الكهربائية، حيث أن أسعار المكانس الكهربائية هى الأفضل في السعودية، وخاصة مع المنتجات المميزة التي تقدمها ساكو، فيمكنك شراء جهاز واحد لأداء أكثر من مهمة، كما يتوافر شراء أكثر من منتج بسعر منتج واحد فقط، وكل ذلك وتوفير أكبر عن تسوق احتياجاتك من ساكو السعودية.

عروض ساكو للأجهزة الكهربائية في السعودية

وفر أكثر عند شراء مكنسة لتنظيف السجاد بحيث تحصل على منظف للسجاد والمفروشات حجم لتر ونصف، هدية مجانية معها، وكل ذلك بنفس السعر في ساكو، وتتوافر تخفيضات أخرى على المكانس الكهربائية سواء كانت الأنواع المخصصة للسجاد فقط أو الأنواع الأخرى التي يمكنها تنظيف الأسطح والأرضيات المختلفة، وتتوافر مكنسة بيسل 3×1 للتنظيف الرطب والجاف، مع إمكانية تقسيط ثمن المنتج على 6 أقساط.

كارشر مكنسة تنظيف بالبخار 1200 واط، بسعر 379 ريال سعودي بدلًا من 439.75 ريال سعودي.

ممسحة ومكنسة 1600 واط، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

مكنسة لتنظيف السجاد مع منظف للسجاد بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

ساكو saco

العصائر الطبيعية الباردة أو السموثي أو الايس كريم هو تحديدًا ما نحتاجه في الصيف، لذا جاءت عروض الصيف في saco شاملة لكل أجهزة تحضير المشروبات والعصارات المختلفة، لنتمكن من تحضيرهم باستخدام فاكهة طبيعية وطازجة وبخطوات بسيطة، فتوجد عصارة بتقنية العصر البطىء، وأنواع أخرى يمكن استخدامها في طحن البن أو أي نوع من البهارات مثلما يفضل الكثير بدل من شراؤه مطحون، حيث أن طحن البن أو البهارات قبل استخدامها يجعل نكهتها أقوى وأفضل، وأمامكم تشكيلة من الخلاطات والعصارات للاختيار من بينها.

عصارة بتقنية العصر البطىء بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1979 ريال سعودي.

خلاط مع 2 إناء بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 199.75 ريال سعودي.

عروض ساكو أجهزة

توفير أكبر عند شراء لوازم المنزل وأجهزته من عروض ساكو السعودية السارية لمدة شهر كامل بداية من يوم 11 في الشهر الحالي وحتى 11 يونيو 2022، بأسعار مخفضة طوال تلك الفترة، ومنها تخفيضات على المكواة البخارية وتبدأ الأسعار من 109 ريال.