تلميع الخشب والموبليا رجعي الخشب القديم جديد بمكون لن يخطر علي بالك

إن استخدام ملمع الخشب في تنظيف وتلميع وإزالة الغبار عن أثاث المنزل، يعد في حد ذاته أمرًا رائعًا، لكنه مكلف للغاية أيضًا، كما أن استخدام الماء في التلميع يعرض الخشب للتقشير، والتلف السريع، لكننا سوف نخبرك بوصفة جبارة مخصصة لتلميع الأخشاب خاصةً الأنواع الغالية منها، والمكونات بسيطة، كما أنها تحمي الأثاث من تراكم الغبار عليه لعدة أيام، وهذا يغنيكِ عن تلميعه كل يوم.

زيت جونسون لتلميع الخشب

في البداية هذه الوصفة رائعة للغاية، وكل من قام بتجربتها أشاد بها بشدة أما المكونات فهي كالتالي:

المكونات:

قطرة واحدة من الصابون السائل.

عصير ليمونة.

نصف كوب ماء.

ملعقتين من زيت جونسون المخصص للأطفال.

زجاجة بها بخاخ.

طريقة التحضير:

قومي بغلي الماء أولًا، ثم اتركيها تبرد.

اعصري الليمون، وراعي تصفيته من البذور.

اعصري الليمون، وراعي تصفيته من البذور. ثم قومي بإحضار الزجاجة، وضعي بها المكونات الأساسية مثل الزيت الخاص بجونسون، وعصير الليمون، إلى جانب قطرة الصابون السائل.

بعد ذلك ضيفي الماء فوق الكل، ثم احكمي إغلاق الزجاجة، وقومي برجها بشدة، وهذه الخطوة تحتاجين لفعلها قبل الرش.

من المهم ألا تسلطي الرشاش بشكل مباشر على الأثاث حتى لا يفسده ذلك، لكن راعي أن تحصلي على الرذاذ فقط.

من المهم ألا تسلطي الرشاش بشكل مباشر على الأثاث حتى لا يفسده ذلك، لكن راعي أن تحصلي على الرذاذ فقط. قومي برج الزجاجة جيدًا ثم رشي منها على الفوطة النظيفة المستخدمة في التلميع، ثم ادعكي بها خشب الأثاث، مثل دولاب الملابس وغيره.

العناية بالأثاث المنزلي الخشبي

من أهم الأمور المتعلقة بشئون المنزل تنظيف الأثاث المنزلي بطريقة صحيحة، حتى لا يتلف والنصائح كالتالي:

لا تسمحي للأتربة بالتراكم فوق الأثاث فترة طويلة دون إزالته.

راعي غلق النوافذ إن لاحظتي وجود أتربة في الجو.

راعي غلق النوافذ إن لاحظتي وجود أتربة في الجو. قومي يوميًا بتلميع الخشب بالمنفضة الريش حتى يساعدك ذلك على تلميعه بسهولة فيما بعد.

إن تلميع الخشب بوصفة منزلية أمر رائع، يعني أنك ستقومين بتوفير مبلغ كبير كان يتم دفعه لشراء عبوة تلميع خشب، والتي كانت تنتهي بعد استخدام مرة في تلميع كافة أثاث المنزل.