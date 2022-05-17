شوف أرخص عروض ساكو اليوم عروض الصيف في السعودية بتخفيضات وخصومات من saco

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عمر شويل - جدة أجدد عروض ساكو اليوم عروض الصيف بتخفيضات وخصومات على أسعار المكيفات والمبردات ومراوح ساكو، اغتنم الخصومات وتخفيضات ساكو saco المذهلة على أسعار الأجهزة الكهربائية المخصصة للصيف، وتمتع بأجواء منعشة وحيوية تساعدك وأفراد عائلتك على ممارسة الأنشطة والمهام اليومية بكل طاقة، حيث يوفر متجر ساكو مجموعة من العروض والخصومات على أسعار مستلزمات المنزل الصيفي في السعودية، ويمكنكم زيارة أحد أقرب فروع ساكو للحصول على العرض المفضل بأقل الأسعار، أو يمكنكم التسوق أون لاين من متجر ساكو وتحديدًا من موقع ساكو الرسمي، حيث يوفر للمستخدمين كافة المعلومات والتفاصيل حول المنتجات وخاماتها وألوانها، إلى جانب أهم المميزات، وفيما يلي تفاصيل أقوى العروض.

أرخص عروض ساكو اليوم عروض الصيف

يبادر متجر ساكو بجميع فروعه المتوفرة بمدن المملكة السعودية بتوفير أقوى الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها في فصل الصيف، والتي تساعد على تخفيف حدة الأجواء في المملكة طوال فصل الصيف، وبعضها يبث الرطوبة والهواء البارد على الأجواء الصيفية الجافة شديدة الحرارة، ومنها أجهزة المبردات التي تعتبر أقل من حيث التكلفة من أجهزة المكيفات بينما تعمل بنفس الكفاءة.

عروض ساكو على المبردات

تتنوع أجهزة المكيفات الصحراوية من حيث مساحة تغطيتها بحيث توفر للمستخدم أفضل تجربة منعشة في أحجام الغرف المختلفة، وتتوفر العديد من أنواع المكيفات الصحراوية منها المزود بحجيرات الثلج، المزود بمروحة، المكيف الرقمي المخصص للتبريد الداخلي، وتحتوي بعض أجهزة تبريد الهواء إن لم يكن أغلبها على منقي الهواء الذي يساعد على توفير بيئة صحية تصلح للتنفس الطبيعي طوال فصل الصيف، كما يوفر متجر ساكو مجموعة متنوعة من المراوح العامودية منها والجدارية والمراوح الأرضية والمكتبية وغيرها من وسائل التبريد والتهوية الخاصة بعروض الصيف، وتتعدد المواصفات الخاصة بكل نوع من المراوح لتشمل مساحات الغرف، إلى جانب الإمكانيات التقنية والملحقات الخاصة بها من ريموت كنترول يسهل التحكم في حالة المروحة بأي مكان وأي وقت.

مراوح ساكو

مبرد صحراوي رقمي سعة 70 لتر 200 وات باللون الأسود بسعر 1349 بدلًا من 1499 ريال.

عرض مبرد صحراوي رقمي سعة 70 لتر 200 وات باللون البيج بسعر 1299 بدلًا من 1399 ريال.

مكيف من Honeywell سعة 53 لتر 165 وات، 80 متر مربع داخلي وخارجي بسعر 999 بدلًا من 1099 ريال.

مروحة بلاك اند ديكر 30 سم تعمل بـ 3 سرعات 40 وات بسعر 139 بدلًا من 159.75 ريال.

عرض مروحة عامودية من بلاك أند ديكر 40.6 سم 3 سرعات، 60 وات بسعر 239 بدلًا من 259.75 ريال.

مروحة جدارية 40.6 سم 5 شفرات تعمل بـ 3 سرعات، 55 وات بسعر 219 بدلًا من 239.75 ريال.

مكيفات ساكو

تشمل عروض الصيف من Saco السعودية على أجهزة المكيفات الصحراوية بإصداراتها المختلفة ومواصفاتها المختلفة، وذلك بحيث تناسب جميع الغرف من حيث المساحة والمكان سواءً كان المنزل أم أماكن العمل، كما أنها تتميز بسهولة الاستخدام، إلى جانب تعدد استخداماتها للعديد من المهام، فتعمل عمل أكثر من جهاز ولذلك فهي تعتبر من الحلول الذكية للبيت العصري.

مكيف صحراوي هادئ الصوت سعة 80 لتر 280 وات بسعر 1499 بدلًا من 1699 ريال.

مبرد هواء داخلي من الجزيرة بلس صناعة سعودية سعة 40 لتر 100 وات بسعر 1549 بدلًا من 1699 ريال.

مبرد هواء داخلي من Honeywell رقمي سعة 8 لتر 85 وات بسعر 499 بدلًا من 579 ريال.

جمعنا لكم مجموعة مميزة من أقوى عروض الصيف من متجر ساكو السعودية، والتي تسري بدايةً من الأربعاء 11 مايو 2020 وحتى يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، وتتنوع العروض لتشمل جميع احتياجات المنزل من أجهزة كهربائية وإلكترونيات وحلول ذكية تساعد على الإستمتاع بفترة الصيف في حالات الطقس المختلفة.