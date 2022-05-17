شوف أوفر عروض العثيم في مهرجان الخمسات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

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عروض العثيم مول تقدم أقوى عروض التوفير الأسبوعية في مهرجان الخمسات على الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومجموعة هائلة ومختارة من الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون بالإضافة إلى عروض الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في كل منزل، والتي تساعد ربات البيوت في تقديم أفضل ما لديها بطريقة صحية وأنيقة لأفراد عائلتها، ولان مجموعة أسواق عبد الله العثيم تدرك دائماً أحتياجاتك فتقدم لكي من خلال المجلة الأسبوعية لهذا الأسبوع مجموعة وفيرة من أدوات المطبخ والمائدة التي لا غنى عنها، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ب 5 و 10 و 15 ريال سعودي. أوفر عروض العثيم الأسبوعية للأجهزة المنزلية والجوالات: مكواة جافة من بانيكس بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال.

خلاط مع مضرب يدوي من سوبر بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 95 ريال.

فرامة أي تي سي بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال.

مكنسة جيباس كهربائية بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 178 ريال.

عرض مكواة تيفال بخار بسعر 105 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

محضر طعام مولينكس سعة 2.4 لتر بسعر 389 ريال سعودي بدلاً من 469 ريال.

غلاية ماء فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال. هاتف نوكيا 5310 بسعر 160 ريال سعودي.

جوال تكنو ال اي 7 بسعر 809 ريال سعودي.

تكنو سي اتش 6 ان بسعر 804 ريال سعودي.

اي تل بي 651 جوال بسعر 379 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سوبر جنرال ال اي دي سمارت مقاس 50 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال.

امبكس شاشة تلفزيون سمارت 4 كي مقاس 65 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال. مهرجان عروض الأدوات المنزلية المتنوعة: عرض طقم أدوات مطبخ مكون من 13 قطعة بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

مقلاة مستر كوك مسطحة مقاس 35 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال.

السيف قدر ضغط متوفر بمقاسين مختلفين وهما سعة 9 لتر بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال، وسعة 11 لتر بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

حافظة طعام من سوبر ماكس مكون من ثلاث قطع بسعر 40 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

طقم قدور رويال فورد مجموعة مكونة من 8 قطع بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال. جك ماد كوزموبلاست سعة 1.5 لتر بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

شواية مقبض خشب متوفرة بسعر 10 و 15 ريال سعودي بدلاً من 15.95 و 20.95 ريال. عمر شويل - جدة أوفر عروض العثيم في مهرجان الخمسات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني

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