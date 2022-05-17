قرص واحد هيقضي على الصراصير والنمل والذباب في منزلك نهائيا وبلا عودة بدون أي مواد كيميائية

يعتبر انتشار وتواجد الحشرات مثل الناموس والصراصير من الأمور المزعجة لدى الكثير من الأشخاص والتي تسبب انزعاج وقلق خاصة مع اقتراب فصل الصيف حيث تسعى الكثير من السيدات لشراء المبيدات الحشرية التي تعمل على القضاء على الحشرات بسهولة ولكن سرعان ما تسبب تلك المبيدات أضرار وخاصة على الأطفال وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الناموس والصراصير وغيرها من الحشرات تمامًا بواسطة قرص واحد فقط وبدون أي تكلفة أو استخدام أي مواد كيميائية وبدون أي مبيدات ضارة يمكن أن تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

قرص واحد هيخلصك من الناموس والصراصير

يتساءل الكثير كيف يمكن باستخدام قرص واحد فقط التخلص من الناموس والصراصير ولكن بالفعل باستخدام قرص واحد يمكن القضاء على الناموس وأي حشرات أخرى

المكونات

قرص واحد من الريفو.

كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار قرص واحد من برشام الريفو ونقوم بطحنه بواسطة يد الهون.

نقوم بوضع القرص بعد طحنه في كوب بلاستيك.

نقوم بإضافة تلت كوب من الخل مع تقليب تلك المحتويات جيدًا حتى تذوب تمامًا.

نضيف إلى الكوب ملعقة واحدة من البيكنج بودر

نلاحظ حدوث فوران شديد نستمر في التقليب حتى تذوب المحتويات بالكامل.

نضع تلك المكونات في بخاخة قديمة ونقوم برش الأركان والغرف والحمامات وأماكن تواجد الصراصير والناموس حيث تعتبر تلك الوصفة سحرية يمكن بواسطتها التخلص من أي حشرات بدون مواد كيميائية ضارة.

أهمية الريفو أو الأسبرين على الحشرات

يعتبر برشام الريفو من الأقراص الرخيصة جدًا التي تؤثر بشكل مباشر على البعوض وعلى أماكن تواجد الحشرات وسوف نوضح خلال تلك السطور تأثير الريفو على الحشرات وبعض الاستخدامات الأخرى

يعمل برشام الريفو على القضاء على الحشرات من أول استخدام.

له تأثير مباشر على البشرة حيث يمكن استخدام في العديد من الماسكات ويعالج الأمراض الجلدية.

يعمل الأسبرين كمسكن في تخفيف الآلام الرأس والصداع.

يساعد الأسبرين في التخلص من التهابات المفاصل والتهابات الجسم بوجه عام

الخلطة السحرية للتخلص من الحشرات والناموس

يكمن التخلص من الحشرات والناموس نهائيا بشكل نهائي باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة السكر مع ملعقة من الخل مع ملعقة من البكينج بودر ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي أركان المنزل أو الأماكن التي تريد التخلص من الحشرات سوف تلاحظين الفرق بين أيام في التخلص من الحشرات والناموس نهائيا في ثواني معدودة وبدون رجوع مرة اخري يمكنك التخلص بشكل كبير جدا من هذه الخلطة التخلص من الحشرات والناموس نهائيا في ثواني معدودة وبدون رجوع