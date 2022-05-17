شوف عروض العثيم الأسبوعية من 18 مايو وحتى نفاذ الكميات

وتستمر معنا عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market للأسبوع الثالث على التوالي من شهر مايو على كثير من السلع والمنتجات والسلع المختلفة من: أجهزة كهربائية، إلكترونيات، أغذية متنوعة، وألعاب أطفال، مستلزمات للعناية الشخصية بالبشرة والجلد، وغيرهم من منتجات أخرى، والتي نوفيكم تفاصيلها من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم هايبر ماركت في مدن المملكة العربية السعودية

تتوفر بجميع فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من الخصومات على أسعار: البطيخ الأحمر، وخصم آخر منهم على سعر الأناناس، وعلى سعر الكمثرى، والأفوكادو، وخصم آخر منهم على سعر الرمان الأحمر، والعنب الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر البصل الأحمر والموز، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار البرقوق والمانجو.

تنزيلات متنوعة بجميع فروع مدن المملكة العربية السعودية

نستكمل معكم تقدم باقي عروض العثيم هايبر ماركت بمدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر الثوم، وعلى سعر الطماطم الكرزية، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار اللحم المفروم البقري البرازيلي المبرد، وتنزيل آخر منهم على سعر لحم الحاشي بالعظم، وعلى سعر كيس الجزر الطازج، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الفلفل الأخضر الحامي، وكذلك تتوفر لديهم خصومات حصرية على أسعار الباذنجان الأسود، والبطاطس، وتنزيلات أخرى منهم لحم العجل البلدي بدون عظم.

خصومات العثيم ماركت المميزة في جميع أنحاء السعودية

تتوفر عدة خصومات حصرية متنوعة لفترة محدودة داخل فروع العثيم ماركت في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم مميز على سعر كورن فليكس نسكويك بالشكولاتة، وخصم آخر منهم على سعر كورن فليكس كلوقز شوكوس، وتنزيل آخر منهم على سعر ميكسيتا كتكو الجبن النتشو، وتخفيض آخر منهم على سعر شيبس برينجلز أوريجينال، كما لديهم خصم مميز على سعر كورن فليكس كونتري، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار خليط الكيك شوكو الداكنة من فوستر كلاركس، وعروض أخرى منهم على أسعار شاي ليبتون الأخضر، وخصم مميز آخر على سعر شاي لبتون الفتلة، وكثير من الخصومات الأخرى على أسعار كريمة الطبخ.