نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على التابلت والأجهزة الذكية والمنتجات الغذائية عروض ضخمه وتخفيضات رهيبه في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية على التابلت والأجهزة الذكية نقدم لكم أبرز عروض بنده الأسبوعية مايو 2022م وتخفيضاتها المميزة، من المعروف أن هذا الموضوع يهم الكثير من العملاء وخاصة المواطنين الذين يقوموا بتجهيز أبنائهم وينتظروا العروض وخاصة بعد حالة الغلاء التي نعاني منها جميعًا في الفترة الحالية وبعد ارتفاع الدولار وتفشي فيروس كورونا وكل هذه المشاكل التي أطاحت بالبلاد، وتعد شركة بنده هي من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي توفر كافة المنتجات المطلوبة في الأسواق. عروض بنده على التابلت والأجهزة الذكية سعر تابليت الكاتيل بواي فاي سعره 249 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

أما تابلت الكاتيل العادي بشبكة فور جي سعره 379 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

كارت ميموري للذاكرة مايكرو أكسيريا كي أوكسيا سعرها وصل من 74 ريال سعودي إلى 59 ريال سعودي.

شاحن يو إس بي إل سعره وصل من 99 ريال سعودي إلى 75 ريال سعودي بعد الخصم.

ساعة روكسون الذكية سعرها وصل إلى 169 ريال سعودي بدلًا من سعر 299 رياال سعودي.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس سعره وصل إلى 4799 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي. عروض بنده على المنتجات الغذائية سعر الملوخية داري وصل من 30.75 ريال سعودي إلى 9.95 ريال سعودي.

طحين ألبيكر الفاخر سعره وصل من 28.80 ريال سعودي إلى 13.95 ريال سعودي.

مياه بيرين المعدنية سعرها وصل من 25 ريال سعودي إلى 15.95 ريال سعودي.

زبدة المراعي طبيعية غير مملحة سعرها 19.95 ريال سعودي بدلًا من 25 ريال سعودي.

مناديل بنده للوجه سعرها 14.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

مسحوق إريال للغسيل مركز سعره انخفض من 126.95 ريال سعودي إلى أن وصل إلى 66.95 ريال سعودي.

كريم كراميل لا يحتوي على طبقة جرينز سعره وصل من 59.90 ريال سعودي إلى 38.95 ريال سعودي.

جبن موتزاريلا فرنسانا سعرها 24.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 41.95 ريال سعودي.

جبنة المراعي كريمي قابلة للدهن سعرها وصل من 34.95 ريال سعودي إلى 17.95 ريال سعودي.

شرائح جبن شيدر المراعي سعرها وصل من 17.95 ريال سعودي إلى 14.95 ريال سعودي.

برجر حلواني بقري سعره وصل من 67 ريال سعودي إلى 33.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على التابلت والأجهزة الذكية والمنتجات الغذائية عروض ضخمه وتخفيضات رهيبه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على التابلت والأجهزة الذكية والمنتجات الغذائية عروض ضخمه وتخفيضات رهيبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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