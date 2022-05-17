شوف أقوي عروض ساكو ماركت Saco مايو 2022 على جميع المنتجات حتى نفاذ الكميات تخفيضات وخصومات ناريه

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نقدم إليكم عروض ساكو ماركت مايو 2022م، حيث أن ماركت ساكو هو من أشهر الأسواق المتوفرة في جمهورية مصر العربية والتي يتوفر بها كل المنتجات التي يحتاج إليها الشخص وتقوم الماركت بعمل العديد من التخفيضات والعروض والتي تساهم في تلبية حاجة المواطنين بأسعار مناسبة بسبب حالة الغلاء المتفشية في البلاد حاليًا، ويتم توفير كل منتجاتها على موقع الماركت عبر الإنترنت ويمكنك طلب كل ذلك من الموقع أو من أي فرع قريب لك في المملكة. تخفيضات وعروض ساكو ماركت مايو 2022م منقي الهواء 35 واط سعره 329 ريال سعودي بعد الخصم.

بينما هناك منقي الهواء فهناك بعض الأنواع انخفض سعرها من 999 ريال سعودي إلى 799 ريال سعودي.

كما أن هناك نوع من المنقي انخفض سعره من 1.549 ريال سعودي إلى أن وصل إلى 1.299 ريال سعودي.

مرطب هواء حجم 3 لتر سعره وصل من 389 ريال سعودي إلى 329 ريال سعودي.

سعر مرطب ومنقي هواء حجم 2 لتر أصبح 1.999 ريال سعودي بدلًا من 2.299 ريال سعودي.

أما منقي الهواء مع استخدام معطر للجو سعره انخفض من 179 ريال سعودي إلى 159 ريال سعودي.

كرسي للاسترخاء والمساج سعره وصل إلى 2.099 ريال سعودي بعد خصم وصل إلى 350 ريال سعودي.

أما كرسي الاسترخاء بثمان حركات سعره وصل إلى 5.499 ريال سعودي. تخفيضات ساكو مايو 2022م للعناية بالبشرة جهاز تنعيم البشرة وإزالة السيلوليت سعره وصل إلى 199 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

آلة تنعيم وسنفرة جلد البشرة سعرها وصل من 289 ريال سعودي بعد أن كان 219 ريال سعودي قبل الخصم.

بينما وصل سعر جهاز تقديم القدم والكعبين إلى 199 ريال سعودي.

وسادة تدليك تعمل بالحرارة و الجل سعرها انخفض من 259 ريال سعودي إلى 229 ريال سعودي.

بينما جهاز تدليك الكتف و الظهر سعره وصل من 599 ريال سعودي إلى 549 ريال سعودي.

فرشاة سيليكون لتنظيف الجسم سعرها وصل من 79 ريال سعودي إلى 59 ريال سعودي.

فرشاة تنظيف البشرة سعرها من 79 ريال سعودي إلى 59 ريال سعودي بعد الخصم المميز.

جهاز سبا للقدمين يمكن التحكم بها حراريًا سعرها وصل إلى 219 ريال سعودي إلى 199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي عروض ساكو ماركت Saco مايو 2022 على جميع المنتجات حتى نفاذ الكميات تخفيضات وخصومات ناريه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض ساكو ماركت Saco مايو 2022 على جميع المنتجات حتى نفاذ الكميات تخفيضات وخصومات ناريه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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