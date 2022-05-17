نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات ناريه.. عروض بنده الجديده بخصومات جبارة في السعودية هايبر بنده Hyper Panda خصومات على المنتجات الغذائية في المقال التالي

خصومات ناريه.. عروض بنده الجديده بخصومات جبارة في السعودية في موضوعنا اليوم نقوم بتقديم أقوى عروض و تخفيضات بنده السعودية شهر مايو 2022م، حيث وصلت العروض في ماركت بنده في المملكة العربية السعودية إلى 70%، وتعد ماركت بنده هي من أكبر السلاسل التجارية في المملكة ويلجأ إليها الكثير من العملاء حتى يتمكنوا من شراء كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المنزلية ابتداءً من المنتجات الغذائية حتى الأجهزة المنزلية و الهواتف المحمولة وشاشات التلفزيون، وسنوضح أقوى عروض وتخفيضات بنده السعودية شهر مايو 2022م عروض بنده في السعودية على المنتجات الغذائية تابعوا معنا.

جبنة المراعي قابلة للدهن سعرها وصل من 37.95 ريال سعودي إلى 17.95 ريال سعودي.

أرز سيلا الهندي سعره وصل من 26.95 ريال سعودي إلى 19.95 ريال سعودي.

شيكولاتة كوالتي ستريت سعرها انخفض من 96.95 ريال سعودي إلى 44.95 ريال سعودي.

بينما شيكولاتة جواهر سعرها كان 99.95 ريال سعودي ووصل بعد الخصم إلى 44.95 ريال سعودي.

أما سعر شيكولاتة فيريرو سعرها وصل من 51.95 ريال سعودي إلى حوالي 29.95 ريال سعودي.

شرائح جبن المراعي الخاصة بالبرجر سعرها أصبح إلى 11.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

آيس كريم السعودية سعرها 33.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 23.95 ريال سعودي.

مشروب قهوة ستاربكس سعره 38.85 ريال سعودي بعد أن كان 47.80 ريال سعودي.

عصير سن بلاست العضوي سعره وصل من 24.95 ريال سعودي إلى 19.95 ريال سعودي.

شاي أوراق كاملة فرط سعره وصل من 22 ريال سعودي إلى 13.95 ريال سعودي. عروض بنده علي المنتجات2022م شيكولاتة كوكيز إن كريم هرشيز كيسز سعرها وصل من 57 ريال سعودي إلى 27 ونصف ريال سعودي.

علبة نستلة كواليتي سعرها انخفض من 333 ونصف ريال سعودي إلى سعر 154.95 ريال سعودي.

فول مدمس حدائق كاليفورنيا سعره أصبح 9.95 ريال سعودي بعد أن كان 22 ونصف ريال سعودي.

سعر مكرونة رنا سعرها وصل من 21 ريال سعودي إلى 9.95 ريال سعودي وزن 400 جرام.

علبة ورق عنب قودي سعرها وصل من 26.75 ريال سعودي إلى أن أصبح سعر العلبة 12.95 ريال سعودي.

بينما سعر فول مدمس حدائق كاليفورنيا سادة سعره وصل من 13 ونصف ريال سعودي إلى 10 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات ناريه.. عروض بنده الجديده بخصومات جبارة في السعودية هايبر بنده Hyper Panda خصومات على المنتجات الغذائية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات ناريه.. عروض بنده الجديده بخصومات جبارة في السعودية هايبر بنده Hyper Panda خصومات على المنتجات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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