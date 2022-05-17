شوف عروض اكسترا الاسبوعية (extra) خصومات وتخفيضات علي احدث الجوالات أكسترا السعودية

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عروض اكسترا الاسبوعية نقدم لكم أفضل عروض إكسترا للجوالات والإلكترونيات، حيث أن شركة إكسترا هي الشركة المتحدة للإلكترونيات وهي شركة متخصصة في بيع وتقسيط الإلكترونيات وكل أجهزة المحمول ومن أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية، تم تأسيس هذه الشركة في عام 2003م في إحدى مدن المملكة وهي مدينة “الخبر” واشتهرت بعد ذلك إلى أصبح من أكبر شركات الإلكترونيات، وسنقدم لكم بعض عروض الشركة لكل العملاء في سطور مقالنا التالية. عروض إكسترا للجوالات والإلكترونيات الذكية 2022م سعر أيفون أبل 13 برو ماكس 5جيجا سعرها وصل إلى 5699 ريال سعودي بالضريبة.

بينما سعر أبل محول الطاقة من النوع سي بـ20 واط سعره 99 ريال سعودي بعد الخصم.

وصل سعر أيفون أخضر 13 برو 5199 ريال سعودي 256 جيجا.

فيفو واي 33 إس 128 جيجا بلون الشفق سعره 999 ريال سعودي متوفر مع الضريبة.

الأيفون أبل 13 برو لونه الأزرق السييرا 128 جيجا وصل إلى 4699 ريال سعودي بالضريبة.

شاومي ريد مي نوت 11 128 جيجا لونه الأزرق 899 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي إيه كور 3 لونه أسود 32 حيحا سعره وصل من 369 ريال سعودي إلى 349 ريال سعودي.

وسعر شاومي 11 تي 256 جيجا اللون الأزرق سعره وصل بعد الخصم إلى ألف و999 ريال سعودي.

هونر 50 حجم الميموري 128 جيجا لونه أخضر سعره ألفين و199 ريال سعودي.

أما سعر هونر 50 الأسود 256 ريال سعودي وصل إلى 2.099 ريال سعودي بدلًا من 2.499 ريال سعودي. عروض إكسترا على الأجهزة المنزلية مكنسة تيفال عامودية قابلة للشعر حجم 65 لتر لونها أسود في رمادي سعره وصل من ألف و999 ريال سعودي إلى ألف و199 ريال سعودي.

جهاز بيسل لتنظيف الأرضيات الخشنة والصلبة سعرها ألف و99 ريال سعودي بدلًا من ألف و399 ريال سعودي.

بينما المكنسة اللاسلكية دايسون سعة لتر واحد وقوة 545 واط لونها أرزق سعره ألفين و559 ريال سعودي بدلًا من ثلاثة و69 ريال سعودي.

أما سعر المكنسة هوفر الخاصة بغسيل السجادة قوتها 1200 واط وتعمل بتقنية سبين سكراب سعرها وصل من ألف و699 ريال سعودي إلى ألف و99 ريال سعودي.

كاندي سبرنت إيفو مكنسة بدون كيس سعرها كان 379 ريال سعودي ووصل إلى سعر 269 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض اكسترا الاسبوعية (extra) خصومات وتخفيضات علي احدث الجوالات أكسترا السعودية - ثقفني

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