نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض لولو ماركت السعودية 2022 على الجوالات والأجهزة والإلكترونيات تخفيضات جبارة في المقال التالي

اقوي عروض لولو ماركت السعودية 2022 يعمل لولو هايبر ماركت على عرض الكثير من المنتجات المختلفة داخل عروض وخصومات كبيرة، وذلك لتلبية حاجات جميع العملاء بأسعار مناسبة، وكما تعودنا من الهايبر على العروض الرائعة فيما يخص الأجهزة، فقد وفر لولو ماركت خلال 4 أيام عروضا وخصومات حاسمة على كلٍ من الجوالات، وبعض الأجهزة الإلكترونية المنزلية الأخرى، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول العروض الحالية بلولو هايبر ماركت، تابعوا ما يلي. عروض لولو هايبر ماركت خلال 4 أيام على الأجهزة والجوالات يتوفر جهاز ايكون تابلت 8 بوصة الجيل الرابع سعة 16 جيجا فى لولو ماركت بسعر 339 ريال سعودي، بدلًا من سعر 549 ريال.

كما تتوفر شاشة ليد ايكون 40 بوصة داخل عروض لولو هايبر ماركت بسعر 599 ريال سعودي، بدلًا من 999 ريال.

في حين أن سعر الشاشة اليد الذكية من أيكون مقاس 32 بوصة تتوفر بسعر 499 ريال، ولذلك بدلًا من سعر 799 ريال سعودي.

هذا ويكون سعر شاشة ايكون 32 بوصة ليد داخل العروض هو 399 ريال سعودي، وهو بدلًا من سعره خارج العرض والذي يكون 699 ريال.

كذلك يتوافر شاشة ليد ذكية من أيكون عالية الوضوح قياس 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من سعره الأصلي وهو 1999 ريال.

فيما يكون سعر شاشة أيكون الذكية الليد قياس 40 بوصة تتوفر بسعر 799 ريال، وذلك بدلًا من سعرها خارج العرض وهو 1099 ريال سعودي.

أيضًا يتوفر جهاز لينوفو تاب 10.1 بوصة 32 جيجا بسعر 599 ريال وذلك داخل عروض لولو هايبر ماركت الاستثنائية، بدلًا من سعر 699 ريال.

ويكون سعر اسوس نوت بوك كور أي 3 هو 1899 ريال، بدلًا من 2399.

في حين أن اسوس نوت بوك كور أي 3 بتجهيزات أقل مما سبق ذكره بسعر 1399 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن جهاز سامسونج زد فيليب 3 سعة 256 من الجيل الخامس يتوفر داخل العرض بسعر 2999 بدلًا من 3999 ريال، وهذا بفروع هايبر ماركت لولو فقط. اقوي عروض لولو هايبر ماركت كما يتوفر آبل آيفون 13 برو سعة 128 جيجا بسعر خيالي، وهو 4569 بدلًا من 4699 ريال.

أما عن جهاز هواوي واي 5 بي سعة 32 فيكون سعره داخل عر لولو ماركت هو 369 ريال بدلًا من سعره 399 ريال سعودي.

كذلك فإن سعر جهاز فيفو في 19 سعة 128 جيجا داخل الهايبر 1099 ريال بدلًا من سعر 1299 ريال سعودي.

علاوةً على توافر جوال شاومي مي 11 سعة 128 جيجا من الجيب الخامس بـعروض لولو ماركت بسعر يصل لـ 2199 ريال سعودي، بدلًا عن سعر 2979 ريال.

في حين أن سعر شاومي بوكو إف 3 سعة 128 جيجا هو 1199 ريال، بدلًا من 1549 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي عروض لولو ماركت السعودية 2022 على الجوالات والأجهزة والإلكترونيات تخفيضات جبارة - ثقفني

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