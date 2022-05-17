نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم ماركت مهرجان الـ 5 ريال على المنتجات الغذائية حتى نفاذ الكمية أقوي عروض وخصومات كبيرة على المنتجات في المقال التالي

تعد أسواق عبد الله العثيم أحد أكبر شركات المبيعات في المملكة العربية السعودية بعد أسواق بنده، والتي تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية والإلكترونية وغيرها لكل العملاء، كما تقوم بعمل تخفيضات وعروض هائلة كل فترة كما نرى الآن، حيث أنها وفرت عددًا كبيرة من المنتجات تحت خصومات وعروض هائلة، وفي المقال التالي سنقوم بذكر جميع المنتجات المعروضة بمهرجان الـ 5 ريال لهذا الأسبوع أو حتى نفاذ الكمية داخل ماركت العثيم، وإليكم العروض كاملة فاغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية المعروضة بكافة الفروع. العروض المتاحة بمهرجان الـ 5 ريال ومضاعفاتها داخل العثيم ماركت وفر ماركت العثيم تشكيلة رائعة من ميني شوكولاته وزن 500 جرام، بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 42.95 ريال.

كما قد خفضت سعر أكواب نادك جبنة كريمي عدد 2 قطعة 900 جرام لـ سعر 30 ريال سعودي بدلًا من 42.50.

بالإضافة إلى أكياس مكرونة مختلفة عدد 3 قطع بـ وزن 400 جرام، وسعر 5 ريال سعودي فقط بدلًا من 9.75 ريال.

أيضًا شامبو صانسيلك للتنعيم حجم 700 مل داخل العرض بسعر 15 ريال فقط، بدلًا من 29.50 ريال سعودي.

كذلك فقد أتاح العثيم ماركت داخل العرض صابون تايد الأوتوماتيك وزن 2.5 كيلو بـ 20 ريال سعودي فقط بدلًا من 38.95 ريال.

في حين أن كيس الحليب البودرة كامل الدسم “هالي” 2.5 جرام يكون سعره داخل العرض 55 ريال بدلًا من 68.95 ريال سعودي. أسعار اللحوم داخل عرض العثيم ماركت لهذا الأسبوع يكون سعر لحم حاشي بالعظم وزن كيلو بسعر 33.95 ريال سعودي.

في حين أن لحم حاشي بدون عظم وزن كيلو واحد يكون بسعر 43.95 ريال.

كما يتوفر داخل العرض لحم عجل محلي بالعظم وزن كيلو واحد بسعر 45.95 ريال سعودي، في حين أن لحم عجل مسحب طازج يكون سعره بـ عروض العثيم هو 56.95 ريال. منتجات أخرى داخل عروض العثيم ماركت يتوفر جبنة دمياطي مصرية كيلو بسعر 15 ريال سعودي، في حين أن سعر جبنة مصرية أرض ديك رومي للكيلو الواحد سعر 40 ريال.

هذا ويكون سعر مرتديلا مدخن ديك رومي هو 55 ريال، وبلوك زبدة عمرتي بسعر 13.95 ريال للكيلو الواحد.

أيضًا متوفر بالماركت مخلل هالبينو حلقات بسعر 20 ريال للكيلو. عمر شويل - جدة العثيم ماركت مهرجان الـ 5 ريال على المنتجات الغذائية حتى نفاذ الكمية أقوي عروض وخصومات كبيرة على المنتجات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف العثيم ماركت مهرجان الـ 5 ريال على المنتجات الغذائية حتى نفاذ الكمية أقوي عروض وخصومات كبيرة على المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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