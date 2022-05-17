نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنيه سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل500 جنية توقف عن استخدامه فورا بهذه الطريقة في المقال التالي
يتسآئل الكثير منا حول سبب زيادة فاترة الكهرباء، مع ارتفاع الأسعار وغلاء جميع الفواتير أصبح الكثير منا يحاول أن يرشد الاستهلاك لأكثر من طريقة، لذلك توجد بعض الأجهزة الكهربائية التى تستهلك الكثير من الكهرباء مما تسبب رفع في سعر الفاتورة، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم نصائح تساعدكم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وأيضا ما هي الأجهزة التى تسهتلك كهرباء.
الأجهزة التى تستهلك كهرباء كثيرة
توجد الكثير من الأجهزة الكهربائية التى لا تتجاوز سعرها أكثر من 100 جنيه ولكن تستهلك الكثير من الكهرباء، وأشهر الأجهزة الكهربائية التى تعمل على استهلاك المذيد من الكهرباء هي:
- غلاية الماء الكهربائية، حيث تعتبر تلك الغلاية تستهلك الكثير من الكهرباء، بسبب تركها طيلة الوقت موصلة بالكهرباء، لذلك حتى تستطيع أن ترشد في استخدام الكهرباء عليك بفصلها بعد الاستخدام.
- المضرب الكهربائي، يعمل المضرب الكهربائي على استهلاك المزيد من الكهرباء، بسبب احتياجه لمستوى أعلى في الشريحة الكهربية، لذلك عليك بتقليل الاستخدام الخاص بالمضرب الكهربائي.
- التكييف، وهو أكثر الأجهزة الكهربائىة التى تستهلك كهرباء، لذلك ننصح باستخدام التكييف في فترة الظهيرة، حتى تستطيع ترشيد الاستهلاك وتحصل على فترة منخفضة السعر.
- الميكروويف والفرن الكهرباء، من أكثر الأجهزة أيضا التى تستهلك كهرباء، وهذا يرجع إلى سبب توصيلها الدائم بالكهرباء، ولكن إذا أردت أن تقوم بترشيد الاستهلاك عليك بتشغيل الميكروويف والفرن أثناء الحاجة للتشغيل فقط.
كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء
- عليك بغلق جميع الإضاءة عند النوم، يكفي مصباح صغير ينير في أرجاء المنزل.
- كما أنه لا يجب أن تترك شواحن الهاتف في الفيشة لفترة طويلة يكفى فترة شحن الهاتف فقط.
- حيث أنه لا يجب أن تترك الأجهزة الكهربائية متصلة بالكهرباء، الا عند الحاجة لها.
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