شوف أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية من 17 مايو وحتى 25 مايو في موقع بندة Panda

للأسبوع الثالث على التوالي نستكمل مع حضراتكم تقديم أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع المتنوعة ضمن مهرجان عروض بندة السنوية، وسوف نوضح لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة تفاصيل أحدث التخفيضات من مجله بنده Panda big offers لشهر مايو:

عروض بنده الأسبوعية خلال مايو في المملكة العربية السعودية

تتوفر داخل فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: الراوتر المحمول من زد تي إي، وخصم آخر منهم على سعر تلفزيون دورا، وأيضاً على سعر جهاز التلفزيون الأندرويد من مي بأحجامه المختلفة، وخصم آخر منهم على سعر شاشة التلفزيون من سكاي وورث بحجم 32 بوصة وتخفيض 300 ريال سعودي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار تلفزيون أمبيكس جلوريا بحجم 40 بوصة بشاشة غاية في الوضوح، وتخفيض آخر منهم على سعر الشاشة الليد من ماركة أي تي سي ITC الليد برؤية غاية في الوضوح بحجم 55 بوصة، وتنزيل حصري آخر منهم على سعر تلفزيون دورا بحجم 42 بوصة Dora.

خصومات خاصة لفترة محدودة داخل جميع الفروع حتى نفاذ الكميات

عروض اليوم مميزة جداً متوفرة فقط داخل فروع الماركت، ومنها: خصم خاص على سعر مكواة البخار من ماركة كيينود Keenwood، وتنزيل آخر منهم على سعر مكواة كليك أون Click on، وتنزيل آخر منهم على سعر غسالة التعبئة العلوية من جييباس بخصم 200 ريال سعودي، وخصومات أخرى منهم على أسعار غسالات التعبئة العلوية من جيباس، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار بوتجازات التسخين بموقد واحد من ماركة بالسون، وغيرهم من عروض على أسعار ثلاجة كليك أون Click on، وعرض مميز آخر منهم على أسعار أجهزة كهربائية أخرى.

تنزيلات حصرية من اليوم ضمن عروض بندة الصفحة الرئيسية

توجد أيضاً داخل فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market خصومات مميزة على أسعار: المايكروويف الرمادي من ماركة وايت ونجستهاوس، وتوجد لديهم تخفيضات أخرى على أسعار صانعة السندويتشات من سنكور، وعروض حصرية مختلفة على أسعار الأفران الكهربائية من نفس الماركة المميزة Whitewestinhouse.