نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 مهرجات التخفيضات اليوم الأخير من العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من العروض التي ينتظرها كافه المقيمين في دول المملكة العربية السعودية دائما حيث تعد أسواق العثيم من افضل مقدمي العروض حيث تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائيه بخصومات مزهله كما تشمل أيضا جميع الأدوات المنزلية الهامة وكافه الجوالات والشاشات التليفزونيه المتنوعة لذالك يرغب عدد كبير للغايه للاستفادة من هذا العرض قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم اليوم علي كافه ما يحتاج إليه الرجال والنساء وأيضا الأطفال من جميع المستلزمات حيث تقدم للنساء كافه مستحضرات التجميل الهامة والملابس والأحذية وجميع أنواع الكريمات للبشره وأيضا الزيوت الطبيعية الهامة بسعر منخفض للغايه كي يستفيد الجميع من تلك المنتجات المميزة وأيضا تقدم كافه الملابس الرجالي والاطفالي بسعر لا يقبل المنافسة ابدآ في جميع معارض ومتاجر وأسواق عبدلله العثيم.

مجله عروض العثيم الثلاثاء

تحتوي عروض العثيم علي جميع الأدوات الهامة والمنزلية والتي سنعرضها لحضراتكم في هذا المقال من خلال مجله عروض الصور الهامة والتي تجدون بها المنتجات وبأسعارها المميزة للغايه حيث تحتوي علي منشفه وبساطه قطن بسعر 15 ريال سعودي وتي شيرت رجال بسعر 10 ريال سعودي فقط وقميص رجالي وطقم أدوات المطبخ ومقلاه مستر كوك مسطحه وطقم قدور.

كما تشمل أيضا جميع المكسرات والحلويات الهامة حيث تقدم في مجله عروضها الأسبوعية واليومية السميد الخشن واللوز والقهوة البريه وتمر العجوه وحب دوار الشمس والتمر بجميع أنواعه وكافه أنواع الحلويات الشرقية حيث تقدم البسبوسه وفطيره الشاي بسعر 5 ريال سعودي وزود بيتزا قطع بسعر 5 ريال سعودي فقط وتورته صغيره وزود كيكه وأيضا كرواسون بالزبده.

تحتوي عروض العثيم علي كافه أنواع المعلبات الغذائية الهامة للغايه حيث تحتوي علي أفخاذ الدجاج وصدور الدجاج بسعر 16 ريال سعودي فقط وملوخية وخضار فاصوليا ولوبيا وبازلاء بسعر 6.95 ريال سعودي وخضروات مشكله أيضا وبرجر اميركانا وباميه وستربس دجاج أيضا كما تقدم الملوخية والجبن الموزاريلا وبطاطس لامب كريسكتس بسعر 35 ريال سعودي فقط والزيتون والبطاطس والفراولة المجمدة وجوافه داري مجمده.

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