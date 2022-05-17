نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة لولو في السعودية ومنتجات بأسعار 10 و15 و20 ريال فقط في المقال التالي

مع مجلة لولو في السعودية اغتنم فرصة شراء منتجات غذائية متنوعة فقط ب 10 أو 20 أو 30 ريال سعودي، ففي المجلة الصادرة مؤخرًا والتي تسري عروضها حتى 4 أيام من الآن ستجد كل ما تحتاج إليه من أطعمة ومشروبات سواء معلبات أو طعام طازج وحتى اللحوم والأسماك، تنوع كبير في المنتجات والتي تقدم جميعها بهذه الأسعار الموحدة فقط. أحدث عروض مجلة لولو في السعودية يعتبر البيض مصدر غني وصحي للبروتين الحيواني والكالسيوم أيضًا لذلك فهو طعام مميز خاصةً للأطفال.

فالأطفال والمراهقين الذين ما زالوا في طور النمو يحتاجون لتناول البيض الذي يساعدهم على النمو بشكل صحي.

غير أنه طعام مناسب جدًا للفطور في الصباح للجميع وليس للأطفال فحسب.

وفي مجلة لولو في السعودية معروض طبق من البيض الأبيض الطازج المكون من 30 بيضة من الحجم الوسط فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال.

ولمزيد من الأفكار عن وصفات البيض ستجدون هنا في موقع ثقفني مجموعة من الوصفات اللذيذة سهلة وسريعة في التحضير.

أما الخضروات والفواكه الطازجة لا غنى عنها في الغذاء الصحي على مدار اليوم لتمدنا بما نحتاج إليه من الفيتامينات والمعادن.

مثل التفاح المعروف بفوائده العديدة منذ القدم، 2 كيلو جرام من التفاح البولندي الأحمر سعره وفق المجلة داخل العرض 10 ريال سعودي بدلًا من 17.90 ريال.

ومن الخضروات الباذنجان السعودي كبير الحجم سعر صندوقين منه 10 ريال بدلًا من 17.90 ريال. عروض قسم المخبوزات من منا لا يحب تناول المخبوزات بأنواعها المالحة والحلوة، ومع أن صناعتها في المنزل سهلة بمختلف وصفاتها والتي قدمنا لكم منها الكثير في قسم الطبخ.

لكن لا مانع من شراء بعض منها للتغيير أو لتناولها خارج المنزل في يوم طويل.

وفي مجلة لولو في السعودية عروض على أنواع منها مثل كيكة لوتس صغيرة بسعر 20 ريال بدلًا من 32 ريال.

وكذلك 6 قطع من المافن الريد فيلفيت بسعر 10 ريال فقط بدلًا من 16.50 ريال.

والمخبوزات المالحة مثل 3 قطع من رول بريازو الدجاج سعرهم 10 ريال فقط.

وكذلك 10 قطع من الكرواسون الميني بالزبدة بسعر 10 ريال بدلًا من 17.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مجلة لولو في السعودية ومنتجات بأسعار 10 و15 و20 ريال فقط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مجلة لولو في السعودية ومنتجات بأسعار 10 و15 و20 ريال فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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