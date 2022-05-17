نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالأسعار من داخل المجلة أحدث عروض العثيم 18/5/2022بالمملكة السعودية على جميع المنتجات في المقال التالي
تعتبر العثيم واحدة من أحد أبرز المتاجر بالمملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها باقة من التخفيضات والخصومات التي تصل نسبتها إلى 50% فتشمل العروض على تشكيلة مختلفة من المنتجات الغذائية بداية من الجبن والمجمدات بالإضافة إلى الخضروات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والفراخ والأسماك مع عرض على المعلبات والحلويات بالإضافة إلى المنظفات وأدوات العناية الشخصية، كما توفر عروض على مختلف الأجهزة الإلكترونية مع الهواتف والتلفزيونات ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مختلف العروض على المنتجات بالمملكة العربية السعودية.
عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية
توفر العثيم مختلف العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات والمواد الغذائية التي من بينها كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم بالتفصيل في السطور التالية.
بالأسعار من المجلة أحدث عروض العثيم بالسعودية
- يشمل العرض على لحم عجل بلدي بدون عظم ومتوفر بسعر 53.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل على بطاطس ومتوفر بسعر 2.75 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى باذنجان أسود رومي ووسط ومتوفر بسعر 2.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل على فلفل حار أخضر متوفر بسعر 4.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى جزر طازج كيس متوفر بسعر 3.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل على لحم حاشي بالعظم متوفر بسعر 31.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى مفروم بقري برازيلي ميرة ومتوفر بسعر 25.95 ريال سعودي.
المزيد من عروض العثيم بالأسعار
- يوجد داخل العرض طماطم شيري متوفر بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شابورة شرائح بزيت الزيتون علبة متوفر بسعر 10.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى كرواسون زبدة وجبنة بيضاء خمسة حبات متوفرة بسعر 10.95 ريال سعودي.
بالأسعار عروض العثيم بالسعودية
- كما يشتمل على قدر ضغط هومر كهربائي ومتوفر بسعر 195 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى قدر ضغط بلاكستون متوفر بسعر 110 ريال سعودي.
- كما يحتوي على طقم قدور كاسا بونيتا 7حبات متوفر بسعر 95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بالأسعار من داخل المجلة أحدث عروض العثيم 18/5/2022بالمملكة السعودية على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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