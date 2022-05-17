اصنعي الصابون السائل بقوة الليمون الجبارة وحصلي على أواني نظيفة ولامعة

الصابون السائل ، من أكثر المنظفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لتوفير المال، بدل من شراء المنظفات الأخرى التي تحتوي على مواد كيمائية الضارة التي تسبب الأمراض، وهو من أفضل المنظفات الطبيعية التي تساعد على تنظيف الأواني والأسطح بشكل رائع، وطريقة صنع الصابون في البيت سهلة وبسيطة وتسطيع جميع الأمهات القيام بتحضيره بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل الصابون السائل بقوة الليمون الجبارة بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل الصابون السائل

هناك بعض المكونات التي يجب أن تتوفر عند القيام بعمل منظفات سهلة بالمنزل وهى كالآتي:-

خمس أكواب من الماء.

نصف كيلو من قشور الليمون المعصور.

كوب من صابون المواعين المبشورة.

كوب من الخل.

2 ملعقتين من الكربونات الصودا.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الصابون السائل بقوة الليمون وحصلي على أواني نظيفة ولامعة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل:-

نقوم بإحضار إناء كبير ونضع به الصابون المبشور مع 2 كوب من الماء، نترك الوعاء على نار هادئة حتى يذوب الصابون تماماً، بعد ذلك نرفع الإناء من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. ثم نقوم بإحضار إناء أخر ونضع به قشور الليمون المعصورة، ثم نضيف عليه ثلاث أكواب من الماء ونترك الوعاء على النار حتى يستوي تماماً ويصبح دائب. نقوم برفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه قشور الليمون، ثم نقوم بإضافة الخل ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نقوم بخلط خليط الصابون على خليط قشور الليمون ونقلبهم مع بعض بواسطة ملعقة خشبية، ثم نقوم بإضافة كربونات الصودا للخليط ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط سائل ثقيل القوام. يستخدم الصابون لغسل الأواني والأسطح والرخام حتى نجعلها نظيفة ولامعة.

نصائح عند عمل الصابون السائل

توجد بعض النصائح البسيطة عند عمل المنظفات بالمنزل وهى كما يلي:-