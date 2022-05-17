نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة…طرق كثيرة ومختلفة للتخلص من الصراصير والحشرات المزعجة بمكونات طبيعية نهاية بلا عوده في المقال التالي
طرق كثيرة ومختلفة للتخلص من الصراصير، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأماكن وصفات عديدة للقضاء على الحشرات وكلها غير مفيدة ومع اقتراب فصل الصيف تعاني جميع المنازل من الحشرات الزاحفة، وكذلك الطائرة التي تدخل من مصادر كثيرة ومنها النوافذ وغيرها من المصادر الأخرى، ولكن إليكم اليوم الحل السحري الذي يقضي على جميع الحشرات وبمكون موجود داخل كل منزل ولا تحتاج إلى استخدام المواد الكيميائية التي تؤدي إلى أضرار كثيرة بالإضافة إلى الأسعار الباهظة فلا تحتاجين لكل ذلك إليك المكون الموجود في كل منزل.
طرق كثيرة ومختلفة للتخلص من الصراصير
القرفة والشطة للتخلص من الصراصير والحشرات
قد تكون هذه الوصفة غريبة ولكنها فعالة في التخلص من كثير من الحشرات الزاحفة ويتم تحضير الوصفة واستخدامها كالتالي:
مكونات الوصفة القرفة والشطة للتخلص من الصراصير والحشرات
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ملعقة كبيرة من ألشطه.
- كوب من الماء.
- بخاخة غير مستخدمة.
طريقة تحضير الوصفة
- يتم وضع جميع المكونات في وعاء عميق وتقليبه، وبعد ذلك يتم وضعه في البخاخة.
- يتم رش جميع الأماكن المحتمل دخول الحشرات منها أو مرورها في هذه الأماكن.
- كما يمكن إضافة ألشطه بالطريقة الجافة في الأماكن التي من المفترض مرور الصراصير فيها.
- ولكن لا بد أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال الصغار حتى لا تسبب لهم أي أذى أو ضرر.
بودرة الخيار لإبعاد الحشرات
بودرة الخيار أحد المواد الحديثة الفعالة في التخلص كن كافة الحشرات وبالأخص الصراصير ويتم تحضير الوصفة كالتالي:
مكونات بودرة الخيار لإبعاد الحشرات
- 100 جرام من بودرة الخيار.
- ربع كوب خل.
- زجاجة بخاخة غير مستخدمة.
- 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
طريقة تحضير وصفة بودرة الخيار لإبعاد الحشرات
- يتم إحضار وعاء غير مستخدم ويتم أضافه بودرة الخيار وهي متوفرة عند العطار.
- وبعد ذلك يتم إضافة بيكربونات الصوديوم، ثم إضافة الخل ومقدار لتر من الماء.
- يتم تقليب جميع المحتويات جيدًا حتى تمتزج وتذوب.
- يمكن وضع مقدار مناسب في زجاجة بخاخة، باقي المقدار يوضع في أي زجاجة أخرى ولا بد أن تبتعد عن متناول الأطفال.
- يتم رش جميع الأماكن المفترض اقتراب الحشرات منها مثل الأبواب والنوافذ.
- إذا ظهرت أي حشرات لا بد من رش هذا المكان حتى لا تقترب الحشرات منه مرة أخرى
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