إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسب دهب كنز في البيت مشروع مربح جدا

من المعلومات الغريبة التي انتشرت مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي عدم التخلص من الزيت المستهلك في القلي، جميعنا رأينا أمهاتنا وهن يتخلصن منه كونه أصبح من غير الصحي استخدامه في التحمير مرات عديدة، لكن ما سبب انتشار تلك المعلومة، وما الفائدة من الحفاظ على هذا الزيت، وكيف تم اعتباره كنز؟ بل وكيف سيتم الاستفادة منه من جديد، هذا كله سوف نجيب عنه في مقالنا، لهذا ابقوا معنا.

زيت القلي كنز في المنزل

عندما قيلت هذه المعلومة تعجبنا جميعًا وبحثنا في السر وراءها، هنا وجدنا بعض العقول المدبرة تفسر الأمر على النحو التالي:

يمكننا إعادة استخدامه من جديد في أغراض منزلية، مثل صنع الصابون بطريقة منزلية، دون شرائه جاهزًا.

كما نستطيع استخدامه في بعض أعمال تنظيف المنزل مثل إزالة الأتربة عن بعض الأثاث الغالي وتلميعه بهذا الزيت بعد تصفيته وتنقيته من بواقي الطعام.

بالإضافة إلى ذلك نستطيع أيضًا بيعه لشركات تشتري هذا الزيت، وتعيد تدويره من جديد.

كما يمكن خلطه على طعام الطيور الأليفة التي نربيها في المنزل، حتى يساعد على تسمينها.

أضرار رمي الزيت المستهلك

كانت الطرق المعتادة في التخلص من هذا الزيت أما بسكبه في الحمام، وأما بوضعه في كيس ثم رميه في القمامة، وبمرور الوقت اكتشفنا أنها طرق خاطئة.

حيث أنه يتسبب في سد مواسير الصرف الصحي بمرور الوقت.

كما أنه يعوق الاستفادة من القمامة في إعادة استخدام محتوياتها من جديد.

طريقة عمل الصابون من زيت القلي

أما عن كيفية تصنيع صابون غسيل الأواني من زيت التحمير المستهلك فالأمر يتم على هذا النحو:

المكونات:

لترين ماء.

زيت قلي.

كوب من عصير الليمون.

ملعقة بوتاسيوم.

زيت عطري.

كيس هيدروكسيد صوديوم.

الطريقة:

قومي بغلي الماء بعناية.

ثم في إناء قديم غير مستخدم في الطعام ضعي ملح البوتاسيوم، ثم ضيفي الماء المغلي فوقه، واستمري في التقليب.

بعدها ضيفي بقية المكونات مع استمرار التقليب لمدة دقائق حتى يصبح قوامه غليظ نسبيًا.

وهكذا نستطيع استخدامه في غسل الأواني بشكل بسيط.

علمنا كيفية الاستفادة من الزيت القديم، بالإضافة إلى أسباب عدم التخلص منه، كما وضحنا كيفية صنع الصابون السائل منه.