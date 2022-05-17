شوف عروض بنده الأسبوعية الترويجية بخصومات تصل إلى 60%

عروض بنده الأسبوعية الترويجية يحرص على متابعتها الكثير من عملائها، حيث تقدم بنده و هايبر بنده أقوى العروض بتخفيضات هائلة على الكثير من المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية والسلع الإستهلاكية والأدوات المنزلية، ويمكن لعملائها متابعة هذه العروض والإستفادة من التخفيضات بزيارة فروع بنده و هايبر بنده بجميع مناطق المملكة العربية السعودية أو من خلال البروشور الخاص بالعروض الأسبوعية أونلاين.

عروض بنده الأسبوعية الترويجية بخصومات تصل إلى 60%

تقدم أسواق بنده عروض حصرية على المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها، ومن أهم هذه العروض مايلي:

حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.25 كيلو بسعر 57.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال سعودي، تتعدد أنواع اللبن البودر مابين لبن بودر كامل الدسم وخالي الدسم، وهو مصدر جيد للكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم، كما أنه محبب لفئه كبيرة من الأطفال والكبار لذلك تزداد عليه عملية الشراء.

كريمة الطبخ المراعي 500 مل بسعر 20 ريال بدلاً من 33 ريال سعودي.

كتف عجل بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلاً من 63.95 ريال سعودي، قطع عجل بالعظم الكيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 53.95 ريال سعودي، يسري هذا العرض لمدة يومان فقط أو حتى نفاذ الكمية، يحتوي اللبن كمية كبيرة من البروتينات اللازمة لصحة الجسم.

نبذه عن بنده

هى أكبر متاجر البيع بالتجزئة بالمملكة ومقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، تمتلك بنده ما يزيد عن 200 متجر وتتنوع متاجرها ما بين بنده سوبر ماركت و هايبر بنده، تحرص بنده دائمًا إلى تلبية جميع متطلبات عملائها من المنتجات والسلع المختلفة لذلك فهى تقوم بعرض ما يزيد عن 70000 منتج في متاجرها، كما أنه هناك مايقرب من حوالي 120 مليون زائر من عملاء بنده يقومون بالتسوق عبر متاجر البيع كل عام للاستفادة من التخفيضات والعروض الحصرية والمميزة التي تقدمها مجموعة متاجر بنده، تمتلك أربعة مراكز توزيع رئيسية يقوم على خدمتها ما يزيد عن 600 شاحنة لتوصيل المنتجات إلى متاجرها المنتشرة في أرجاء المملكة، قامت بنده عبر سلسلة متاجرها سواء هايبر ماركت أو سوبر ماركت بإجراء ما يزيد عن 100 مليون عملية بيع.